Οι νεφώσεις και οι βροχές σε σημαντικό τμήμα της χώρας θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τρίτη 17/3 ενώ κανονικές για την εποχή θα είναι οι θερμοκρασίες και οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις που κατά τόπους θα είναι πυκνές. Βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν από το πρωί στο Ιόνιο, στα δυτικά και νοτιοδυτικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη, οι οποίες από το μεσημέρι θα επεκταθούν στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, στα υπόλοιπα τμήματα της Πελοποννήσου και στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 0 έως 11 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 14, στη Θεσσαλία από 4 έως 14, στην Ήπειρο από 5 έως 15, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 5 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 6 έως 15, στις Κυκλάδες από 9 έως 15, στα Δωδεκάνησα από 7 έως 17 και στην Κρήτη από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες έως ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνές, ενώ πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές έως νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου.