Σε οικονομικό αδιέξοδο βρίσκονται οι ψαράδες της Κρήτης, καθώς οι λαγοκέφαλοι εξαφανίζουν το λιγοστό εισόδημά τους, με την εξάπλωση του επικίνδυνου αυτού είδους να συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς στις ελληνικές θάλασσες. Το πρόβλημα, που εδώ και χρόνια καταγράφεται σε περιοχές της νοτιοανατολικής Μεσογείου, έχει λάβει πλέον ανησυχητικές διαστάσεις, επηρεάζοντας όχι μόνο την αλιεία αλλά και την καθημερινότητα κατοίκων και λουόμενων.

«Άθλια κατάσταση. Ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Δεν αφήνουν τίποτα. Τα δίχτυα είναι γεμάτα ζημιές και η πολιτεία δεν κάνει τίποτα. Κάποια στιγμή θα το παρατήσουμε. Θα αναγκαστούμε να κάνουμε άλλη δουλειά», λέει ένας ψαράς στην Αμμουδάρα.

«Η κατάσταση έχει ξεφύγει πλέον. Μιλάμε για ψάρια 10-15 κιλά», αναφέρει άλλος επαγγελματίας αλιέας, περιγράφοντας το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν καθημερινά όσοι δραστηριοποιούνται στη θάλασσα.

Ο λαγοκέφαλος φέρει σε όργανα και ιστούς του την τετροδοτοξίνη, μία από τις ισχυρότερες φυσικές νευροτοξίνες που είναι γνωστές στην επιστήμη. Η κατανάλωσή του μπορεί να προκαλέσει ταχύτατη μυϊκή παράλυση, αναπνευστική ανεπάρκεια και θάνατο, ενώ μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο για την αντιμετώπισή της. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ούτε ο καθαρισμός του ψαριού ούτε οποιαδήποτε μέθοδος μαγειρέματος μπορούν να εξουδετερώσουν την τοξίνη.

Ως κορυφαίος θηρευτής στο νέο του περιβάλλον, ο λαγοκέφαλος δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά φυσικούς εχθρούς. Πολλαπλασιάζεται ανεξέλεγκτα, καταβροχθίζοντας μεγάλες ποσότητες γηγενών ειδών όπως σουπιές, χταπόδια, καλαμάρια και άλλα ψάρια, ασκώντας τεράστια πίεση στα τοπικά οικοσυστήματα και στα αλιευτικά αποθέματα. Παράλληλα, προκαλεί εκτεταμένες ζημιές σε δίχτυα, παραγάδια και αλιευτικό εξοπλισμό, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος των επαγγελματιών ψαράδων.

Οι επιθέσεις σε λουόμενους που έχουν σημάνει συναγερμό

Πέρα από τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ο λαγοκέφαλος έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της προσοχής και για έναν ακόμη λόγο: τις επιθέσεις σε λουόμενους.

Το ισχυρό του σαγόνι και τα δόντια, τού επιτρέπουν να συνθλίβει ακόμα και σκληρά όστρακα και κελύφη. Σε αρκετές περιπτώσεις στη Μεσόγειο έχουν καταγραφεί δαγκώματα σε ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στο νερό, με ορισμένα περιστατικά να οδηγούν ακόμα και σε σοβαρούς τραυματισμούς ή ακρωτηριασμούς δακτύλων. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί από ερευνητές και μέσα ενημέρωσης, έχουν καταγραφεί δεκάδες περιστατικά δαγκωμάτων λουομένων στη Μεσόγειο, μεταξύ των οποίων και περιστατικά στην Ελλάδα.

Το καλοκαίρι του 2023, η παρουσία λαγοκέφαλων σε παραλίες της Κρήτης προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς αναφέρθηκαν επιθέσεις σε λουόμενους και περιστατικά τραυματισμών. Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι το ψάρι δεν επιτίθεται συστηματικά στον άνθρωπο, ωστόσο μπορεί να δαγκώσει όταν πλησιάσει πόδια ή χέρια που κινούνται μέσα στο νερό, ιδιαίτερα σε ρηχά παράκτια σημεία όπου αναζητά τροφή.

Η αυξανόμενη παρουσία του σε παραλίες της Κρήτης και των Δωδεκανήσων έχει οδηγήσει τις Αρχές και τους επιστήμονες να συστήνουν προσοχή στους λουόμενους, ειδικά σε περιοχές όπου έχουν ήδη καταγραφεί εμφανίσεις του είδους.

Πώς έφτασε ο λαγοκέφαλος στην Ελλάδα

Ο λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus) δεν είναι γηγενές είδος της Μεσογείου. Η φυσική του κατανομή βρίσκεται στον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό, καθώς και στην Ερυθρά Θάλασσα. Η παρουσία του στις ελληνικές θάλασσες συνδέεται άμεσα με τη Διώρυγα του Σουέζ, η οποία εγκαινιάστηκε το 1869 και δημιούργησε έναν θαλάσσιο διάδρομο μεταξύ της Ερυθράς Θάλασσας και της Μεσογείου.

Οι επιστήμονες αποκαλούν το φαινόμενο αυτό «Λεσεψιανή μετανάστευση» (Lessepsian migration), από το όνομα του Γάλλου διπλωμάτη και μηχανικού Φερδινάνδου ντε Λεσέψ, ο οποίος συνδέθηκε με την κατασκευή της Διώρυγας του Σουέζ. Μέσω αυτής της τεχνητής θαλάσσιας οδού, εκατοντάδες είδη οργανισμών πέρασαν από την Ερυθρά Θάλασσα στη Μεσόγειο, μεταβάλλοντας σταδιακά την ισορροπία των τοπικών οικοσυστημάτων.

Ο λαγοκέφαλος καταγράφηκε για πρώτη φορά στη Μεσόγειο στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και έκτοτε εξαπλώθηκε με εντυπωσιακή ταχύτητα προς το Αιγαίο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και αργότερα προς τη δυτική Μεσόγειο. Επιστημονικές μελέτες επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα από τα πλέον επιτυχημένα και επιθετικά χωροκατακτητικά είδη που έχουν εισέλθει στη Μεσόγειο μέσω του Σουέζ.

Ένα πρόβλημα χωρίς εύκολη λύση

Οι επιστήμονες θεωρούν τον λαγοκέφαλο ένα από τα πλέον επιβλαβή εισβολικά είδη της Μεσογείου, καθώς οι επιπτώσεις του δεν περιορίζονται μόνο στη βιοποικιλότητα, αλλά επεκτείνονται στην αλιεία, την οικονομία των παράκτιων περιοχών και τη δημόσια ασφάλεια.

Οι επαγγελματίες αλιείς ζητούν εδώ και χρόνια αποτελεσματικότερα μέτρα αντιμετώπισης και αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκαλεί στα εργαλεία και στα αλιεύματά τους. Ωστόσο, η συνεχής αναπαραγωγή του είδους, η απουσία φυσικών θηρευτών και η προσαρμοστικότητά του στις συνθήκες της Μεσογείου καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο τον περιορισμό των πληθυσμών του.

Καθώς η θερμοκρασία των θαλασσών αυξάνεται και οι συνθήκες γίνονται ευνοϊκότερες για τροπικά είδη, οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο λαγοκέφαλος θα συνεχίσει να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις ελληνικές θάλασσες τα επόμενα χρόνια, με τις συνέπειες να γίνονται αισθητές τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο και στις παράκτιες κοινωνίες που ζουν από τη θάλασσα.