‘Αμεση κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του τοξικού λαγοκέφαλου (Lagocephalus sceleratus), σε τουριστικές και πολυσύχναστες παράκτιες περιοχές της Ελλάδας, ζητούν με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου, σοσιαλιστές ευρωβουλευτές.

Στην ερώτησή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Σάκης Αρναούτογλου και οι συνάδελφοί του, ζητούν να διευκρινιστεί αν η παρουσία του Lagocephalus sceleratus σε περιοχές μαζικού τουρισμού και έντονης κολυμβητικής δραστηριότητας, συνιστά κατά την Επιτροπή, κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και την οικονομική δραστηριότητα των παράκτιων περιοχών.

Παράλληλα, ζητούν να υπάρξουν άμεσα μέτρα προστασίας και ενημέρωσης για λουόμενους, πολίτες, επισκέπτες, ερασιτέχνες και επαγγελματίες αλιείς, καθώς και να εξεταστεί επειγόντως η χρηματοδότηση δράσεων για τον περιορισμό του πληθυσμού του είδους και τη στήριξη των μεσογειακών κρατών μελών που βρίσκονται αντιμέτωπα με την εξάπλωσή του.

Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά ή με καθυστέρηση, καθώς αφορά ταυτόχρονα τη βιοποικιλότητα, την αλιεία, την ασφάλεια των πολιτών και την τουριστική οικονομία της Μεσογείου, ιδιαίτερα στην έναρξη της θερινής περιόδου, όταν εκατομμύρια πολίτες και επισκέπτες κατακλύζουν τις παράκτιες περιοχές.

Ο ίδιος ο κ. Αρναούτογλου για το θέμα αυτό δήλωσε: «Ο τοξικός λαγοκέφαλος δεν είναι πλέον ένα μακρινό πρόβλημα της Ανατολικής Μεσογείου. Φτάνει σε πολυσύχναστες παραλίες, σε τουριστικές περιοχές, σε χώρους όπου καθημερινά κολυμπούν οικογένειες, παιδιά, πολίτες και επισκέπτες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να υπάρξει ένα σοβαρό περιστατικό για να κινητοποιηθούμε.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να αντιμετωπίσει το ζήτημα ως αυτό που πραγματικά είναι: απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια υγεία, την αλιεία, τη βιοποικιλότητα και τον τουρισμό. Χρειάζεται άμεση ενημέρωση των πολιτών, στήριξη των επαγγελματιών της θάλασσας και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για δράσεις περιορισμού του είδους. Η Μεσόγειος δεν μπορεί να αφεθεί μόνη της απέναντι σε ένα πρόβλημα που εξαπλώνεται με ταχύτητα και ξεπερνά τα εθνικά σύνορα. Η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα, πριν η αδράνεια μετατραπεί σε κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές και σε πλήγμα για τις παράκτιες κοινωνίες μας».