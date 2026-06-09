Το γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα απίστευτο και άκρως ξεκαρδιστικό βίντεο από ζωολογικό κήπο της Ιαπωνίας, με πρωταγωνιστή έναν 13χρονο αρσενικό γορίλα. Ο Kiyomasa, όπως είναι το όνομά του, κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω του όλα τα βλέμματα και να γίνει το απόλυτο viral, εξαιτίας της τρομερά ανθρώπινης αντίδρασης που είχε αμέσως μετά από έναν έντονο καβγά με τη σύντροφό του.



Στο οπτικό υλικό, το οποίο διαρκεί μόλις ένα λεπτό, ο εντυπωσιακός γορίλας απαθανατίζεται να κάθεται ολομόναχος σε μια γωνιά, έχοντας πάρει την παγκοσμίως γνωστή «στάση του στοχαστή».



Με το δεξί του χέρι τοποθετημένο μπροστά στο σώμα του και το αριστερό να ακουμπά με νόημα στο στόμα του, κοιτάζει μελαγχολικά έξω από το παράθυρο. Το ασυνήθιστα σκεπτικό και απλανές βλέμμα του μαρτυρά μια βαθιά υπαρξιακή περισυλλογή, η οποία προκλήθηκε, σύμφωνα με τους υπεύθυνους, αμέσως μετά τη διαφωνία με το ταίρι του.

Η σκηνή αυτή αποδείχθηκε «οδυνηρά οικεία» για χιλιάδες χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι έσπευσαν να ταυτιστούν με τον Kiyomasa, σχολιάζοντας με άφθονο χιούμορ τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες. «Έτσι ακριβώς δείχνω όταν το παρακάνω με κάποιο αστείο προς τη γυναίκα μου», έγραψε χαρακτηριστικά ένας άνδρας, ενώ μια άλλη γυναίκα συμπλήρωσε με νόημα πως ο σύζυγός της παίρνει την ίδια ακριβώς έκφραση όταν χάνει μια λογομαχία και απομονώνεται στο διπλανό δωμάτιο.

Για την ιστορία, ο Kiyomasa δεν είναι ένας τυχαίος γορίλας, καθώς κουβαλάει βαριά οικογενειακή κληρονομιά. Είναι γιος του διάσημου Shabani, του γορίλα που είχε γίνει παγκόσμιο ίνδαλμα πριν από μερικά χρόνια λόγω της εξαιρετικά φωτογενούς και «γοητευτικής» του εμφάνισης.

Φαίνεται όμως πως ο Kiyomasa αποφάσισε να κλέψει τη δόξα του πατέρα του, όχι με την ομορφιά του, αλλά με το απαράμιλλο υποκριτικό του ταλέντο και τις απόλυτα ανθρώπινες ανησυχίες του.

Δείτε το βίντεο: