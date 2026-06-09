Έκλεισε η εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Αθηνών το απόγευμα της Τρίτης (9/6/26) στο ύψος του Βελεστίνου από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Λαμία.

Του ανταποκριτή μας από το Lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες το μεγάλο όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο πλάι και στη συνέχεια άρπαξε φωτιά.

Στο σημείο έφτασε γρήγορα πυροσβεστικό όχημα που ανέλαβε την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ πλήρωμα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων έκλεισε το ρεύμα προς Λαμία.