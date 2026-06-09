Ο Βασίλης Σπανούλης θα προσγειωθεί την Κυριακή (14/6) στη Θεσσαλονίκη και θα τύχει αποθεωτικής υποδοχής από τους οπαδούς του Άρη, ενώ μία μέρα μετά θα γίνει η επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ.

Ο 44χρονος προπονητής απάντησε θετικά στην πρόταση των «κίτρινων» για συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, δείχνοντας έτσι εμπράκτως ότι πιστεύει πολύ στο πλάνο που του παρουσιάστηκε για το χτίσιμο μιας ομάδας που τα επόμενα χρόνια θα διεκδικεί και πάλι τίτλους.

Η πρόσληψη του Σπανούλη, όπως είναι λογικό, έχει… ταρακουνήσει το ελληνικό μπάσκετ και έχει προκαλέσει ντελίριο στους οπαδούς του Άρη, με τους οργανωμένους να προσκαλούν τους πάντες στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να υποδεχθούν τον νέο προπονητή.

«Ο SUPER 3 καλεί όλο τον κόσμο του ΑΡΗ την Κυριακή στις 18:00 στο αεροδρόμιο Μακεδονία, για να υποδεχτούμε τον νέο προπονητή της ομάδας μας, Βασίλη Σπανούλη. Το διάλειμμα δεκαετιών τελείωσε. Η αυτοκρατορία επιστρέφει», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση, με τη διοίκηση της ΚΑΕ να ετοιμάζεται για την επίσημη παρουσίαση του Σπανούλη την προσεχή Δευτέρα (15/6).