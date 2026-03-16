Ένα απίστευτο περιστατικό που μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφική ταινία σημειώθηκε στην Ινδία, όταν μια γυναίκα που είχε χαρακτηριστεί εγκεφαλικά νεκρή παρουσίασε ξανά σημάδια ζωής κάτω από εντελώς απρόσμενες συνθήκες.

Πρωταγωνίστρια της υπόθεσης είναι η Vineeta Shukla, η οποία κατέρρευσε ξαφνικά στο σπίτι της στις 22 Φεβρουαρίου, προκαλώντας πανικό στους συγγενείς της. Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας της.

Ωστόσο, δύο ημέρες αργότερα οι θεράποντες ιατροί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ασθενής ήταν εγκεφαλικά νεκρή.

Μετά τη διάγνωση, η γυναίκα πήρε εξιτήριο και μεταφέρθηκε στο σπίτι της υπό τη φροντίδα του συζύγου της, Kuldeep Kumar Shukla, ο οποίος πίστευε ότι οι τελευταίες στιγμές της ζωής της πλησίαζαν.

Όπως ανέφερε αργότερα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, είχε ήδη ενημερώσει συγγενείς και φίλους ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την κηδεία της.

Το απρόσμενο περιστατικό στο ασθενοφόρο

Κατά τη μεταφορά της γυναίκας στο σπίτι με ασθενοφόρο συνέβη κάτι που κανείς δεν περίμενε.

Το όχημα πέρασε από μια βαθιά λακκούβα στον δρόμο και δέχτηκε ένα δυνατό τράνταγμα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο σύζυγός της παρατήρησε ότι η γυναίκα άρχισε ξανά να αναπνέει κανονικά και να παρουσιάζει σημάδια ζωής.

«Ένιωσα σαν να έγινε θαύμα», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως ενημέρωσε αμέσως τους συγγενείς να σταματήσουν τις προετοιμασίες για την κηδεία.

Η πραγματική αιτία της κατάστασης

Το ασθενοφόρο επέστρεψε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί πραγματοποίησαν νέες εξετάσεις.

Τελικά διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση που είχε εκληφθεί ως εγκεφαλικός θάνατος οφειλόταν στην παρουσία νευροτοξινών στο αίμα της γυναίκας, οι οποίες είχαν προκαλέσει προσωρινή απουσία ανταπόκρισης του οργανισμού της.

Αφού εντοπίστηκε η αιτία, οι γιατροί προχώρησαν σε στοχευμένη θεραπεία και μέσα σε λίγες ημέρες η γυναίκα κατάφερε να αναρρώσει.