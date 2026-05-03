Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα των προορισμών και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της χώρας, θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση την Πέμπτη 7 Μαΐου από την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Κεντρικός στόχος του νέου πλαισίου είναι η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο τουριστικό μοντέλο, με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και ενισχυμένη προστασία της βιοποικιλότητας.

Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη σύγχρονων και βιώσιμων υποδομών, η προώθηση οργανωμένων μορφών τουριστικής χωροθέτησης με αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές, καθώς και η απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης με όρους διαφάνειας και προβλεψιμότητας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη χωρική εξισορρόπηση της τουριστικής δραστηριότητας, με σκοπό την αποσυμφόρηση των ήδη κορεσμένων περιοχών και την ανάδειξη νέων, εναλλακτικών και θεματικών προορισμών σε όλη τη χώρα.

Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως εργαλείο μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, συνδυάζοντας την οικονομική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική συνοχή, θέτοντας τις βάσεις για ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον για τον ελληνικό τουρισμό.