Με κάτι εντελώς διαφορετικό από τις προηγούμενες εβδομάδες κλήθηκε να εμφανιστεί η Αφροδίτη Χατζημηνά στη σκηνή του YFSF, το βράδυ της Κυριακής, όπως είδαμε στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Κι αυτό μιας και η καλλονή τραγουδίστρια έμελλε να “ντυθεί” επί σκηνής τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Έτσι, λοιπόν, οι πρώτες νότες ήχησαν στο πλατό και η Αφροδίτη Χατζημηνά ξεκίνησα να ερμηνεύει, αλά Νατάσα Θεοδωρίδου, το δημοφιλές άσμα “11 παρά” εντυπωσιάζοντας άπαντες με την ομοιότητα που είχε με την αγαπημένη ερμηνεύτρια.

Είναι από τα πιο ωραία τραγούδια που έχει πει η Νατάσα και ήσουν ίδια! Ήσουν ίδια, όμως! Δηλαδή δε γίνεται αυτό” αναφώνησε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Θεοφάνους για να συμπληρώσει τα εξής προς τη νεαρή διαγωνιζόμενη του σόου μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1.

“Έχουμε παίξει μαζί πολλές φορές και, να μην πω όλα, τα περισσότερα τραγούδια της Νατάσας που παίζουμε τα λες πάντα εσύ. Όχι να μιμείσαι και τη φωνή, όμως, με τέτοιο τρόπο! Και τις κινήσεις! Ρε παιδί μου, είσαι ίδια”.

“Αφού ήμουν στα παρασκήνια και αγχώθηκα, νόμιζα ότι πρέπει να βγω” σχολίασε με χιούμορ ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος και συνεργάζεται αυτό το διάστημα με τη Νατάσα Θεοδωρίδου σε νυχτερινό μαγαζί της Θεσσαλονίκης.