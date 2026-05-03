Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να νικήσει τον Παναθηναϊκό που έπαιζε με 10 παίκτες από το 17′ λόγω αποβολής του Χάβι Ερνάντεθ, κατάφερε όμως με το 0-0 να αυξήσει τη διαφορά από τους διώκτες της, καθώς είναι στο +6 πλέον και απομένουν τρεις αγωνιστικές.

Η Ένωση μπήκε στο παιχνίδι με στόχο να πάρει την κατοχή της μπάλας για να κάνει το παιχνίδι της και στο 12′ είχε την πρώτη καλή στιγμή, όταν ο Περέιρα βρέθηκε σε θέση βολής μετά την κακή συνεννόηση των Πάλμερ-Μπράουν και Κοντούρη, αλλά ο Λαφόν κατάφερε να αποκρούσει.

Λίγα λεπτά μετά, τα δεδομένα άλλαξαν, καθώς στο 17′ ο Χάβι Ερνάντεθ είδε την κόκκινη κάρτα για το φάουλ στον Ζίνι που ήταν έτοιμος να βγει τετ α τετ… Από πολύ νωρίς, επομένως, οι «πράσινοι» έμειναν με 10 παίκτες και από εκεί και πέρα, όπως ήταν λογικό, πρόσεχαν περισσότερο την άμυνά τους.

Οι «κιτρινόμαυροι», από την άλλη πλευρά, συνέχισαν να επιτίθενται και στο 21′ άγγιξαν το γκολ με το σουτ του Κοϊτά που κόντραρε για να καταλήξει η μπάλα στο δοκάρι. Στο 30′ η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έγινε ξανά απειλητική με την κεφαλιά του Μουκουντί αλλά ο Λαφόν έκανε μεγάλη απόκρουση και κράτησε το 0-0, δίνοντας ανάσες στην ομάδα του.

Στο 39′, μάλιστα, το «τριφύλλι» είχε ευκαιρία για να σκοράρει καθώς ο Τεττέη έκανε το γύρισμα για τον Αντίνο, ο Αργεντίνος δεν βρήκε τη μπάλα και αυτή κατέληξε στον Κυριακόπουλο, ο οποίος νικήθηκε από τον Στρακόσα.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Τεττέη ταλαιπώρησε την άμυνα των φιλοξενούμενων αλλά οι προσπάθειές του δεν οδήγησαν κάπου, με την ΑΕΚ να έχει μεγάλη ευκαιρία στο 55′ με τον Βάργκα, μετά την πολύ ωραία μπαλιά του Μαρίν, αλλά ο Λαφόν απέκρουσε και πάλι.

Οι δύο προπονητές άρχισαν στα επόμενα λεπτά τις αλλαγές και το παιχνίδι συνεχίστηκε με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν κατοχή μπάλας αλλά όχι και ουσία στο παιχνίδι τους, ενώ οι «πράσινοι» αμύνονταν σωστά και από εκεί και πέρα περίμεναν μια ευκαιρία για να βγουν επικίνδυνα στην αντεπίθεση.

Στο 79′, πάντως, η Ένωση πήγε για το 0-1 με τρομερό μακρινό σουτ του Ζοάο Μάριο αλλά ο Λαφόν κατάφερε να αποκρούσει και στο 84′ το «τριφύλλι» βγήκε ωραία στην κόντρα και η μπάλα κατέληξε στον Τσέριν που κινήθηκε κατά μέτωπο και σούταρε δυνατά αλλά ο Στρακόσα αντέδρασε σωστά και κράτησε το 0-0.

Αυτό που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα δηλαδή, καθώς στο 93′ ο Μπακασέτας, αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή, είχε μεγάλη ευκαιρία για να δώσει τη νίκη στον Παναθηναϊκό αλλά έστειλε τη μπάλα άουτ…

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Χάβι Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης (69′ Μπακασέτας), Αντίνο (76′ Ζαρουρί), Ταμπόρδα (69′ Πελίστρι), Τεττέη (88′ Πάντοβιτς).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος (46′ Πένραϊς), Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Πινέδα (74′ Ελίασον), Μαρίν, Κοϊτά, Περέιρα (58′ Ζοάο Μάριο), Ζίνι (58′ Γιόβιτς), Βάργκα.