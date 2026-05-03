Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των play off της Stoiximan Super League και στα επίσημα της Λεωφόρου βρίσκεται, για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης.

Ο πρώην ιδιοκτήτης της πράσινης ΠΑΕ είχε κάνει την έκπληξη την προηγούμενη αγωνιστική, στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, καθώς αποφάσισε να πάει στο γήπεδο έπειτα από πολλά χρόνια.

Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης ήθελε να δει από κοντά το τελευταίο ντέρμπι αιωνίων στη Λεωφόρο και όπως φαίνεται ήθελε να δει και το τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι, οπότε έκανε ξανά την εμφάνισή του στα επίσημα του γηπέδου για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Στο γήπεδο της Λεωφόρου, επίσης, βρίσκεται και ο Μάριος Ηλιόπουλος, ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ, ο οποίος συνοδεύεται από μέλη της διοίκησης.