Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο περιπατητών στην Κέρκυρα, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ κινούνταν σε δασικό μονοπάτι στην περιοχή του Παντοκράτορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροεσβεστική, από την πρώτη στιγμή της επικοινωνίας τους με τις αρχές, οι δύο περιπατητές δήλωσαν πως είναι καλά στην υγεία τους.

Για τον εντοπισμό τους στήθηκε επιχείρηση από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία με τη συμμετοχή επίγειων οχημάτων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και drones της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης υπήρχε συνεχής τηλεφωνική επαφή με τους δύο άνδρες.

Λίγο μετά τις 17:30 το απόγευμα, οι πυροσβέστες κατάφεραν να τους προσεγγίσουν και να τους μεταφέρουν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο, χωρίς να παρουσιάζουν προβλήματα υγείας.