Ο ηγέτης της γαλλικής ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν, αρχηγός του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία», ανακοίνωσε την Κυριακή (03/05) ότι θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας του επόμενου έτους.

«Ναι, είμαι υποψήφιος», δήλωσε ο Μελανσόν στο TF1 TV.

Ο 74χρονος Μελανσόν αποτελεί ηγετική προσωπικότητα της γαλλικής αριστεράς εδώ και δεκαετίες, έχοντας αναλάβει υπουργικά πόστα σε προηγούμενες κυβερνήσεις όταν ήταν μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Nous, c’est carré : une équipe, un programme, un seul candidat.



Nous sommes prêts.



Je demande le parrainage du peuple sur : https://t.co/lkXWHBz9M0 pic.twitter.com/9geEz4gCCV — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) May 3, 2026

Έθεσε υποψηφιότητα για την γαλλική προεδρία στις εκλογές το 2012, το 2017 και το 2022, κερδίζοντας την τρίτη θέση την τελευταία χρονιά, πίσω από την ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.