Στη γνώριμη διαδικασία της… ψηφοφορίας στο Survivor βρέθηκε για μια ακόμα φορά, το βράδυ της Κυριακής, η κόκκινη ομάδα όπως παρακολουθήσαμε στο νέο επεισόδιο του ριάλιτι του ΣΚΑΪ.

Εκεί δηλαδή όπου ένας ένας οι παίκτες θα έπρεπε να ρίξουν “μαύρο” σε εκείνον ή εκείνην που θεωρούν τον πλέον αδύναμο κρίκο στη δεδομένη χρονική στιγμή για την επιβίωση στον Άγιο Δομίνικο.

Με τα “καρφιά” να μην απουσιάζουν ούτε σε αυτή την ψηφοφορία, λοιπόν, ο Γιώργος Λιανός έλαβε τις ψήφους στα χέρια του και είπε τη γνώριμη, πια, ατάκα. “Οι Αθηναίοι μίλησαν, η απόφαση έχει παρθεί”.

Μετρώντας ένα ένα τα χαρτάκια, δε, το πρόσωπο που συγκέντρωσε τις περισσότερες αρνητικές ψήφους για την κόκκινη ομάδα σ’ αυτό το συμβούλιο του νησιού ήταν η… Μαντίσα.

“Και περίμενα και δεν περίμενα αυτό το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω. Προφανώς και υπάρχει στρατηγική, ψάχνουμε το τόσο για να βρούμε μια πρόφαση να ψηφίσουμε τη Μαντίσα και σήμερα υπήρχε” επισήμανε, μεταξύ άλλων, η νεαρή παίκτρια των Αθηναίων και, ξανά, υποψήφια προς αποχώρηση για τη νέα εβδομάδα

“Προφανώς υπάρχει μια γραμμή που τη δίνει και ο Μιχάλης” πρόσθεσε επίσης, με νόημα, η Μαντίσα.