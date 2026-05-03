Ο κόσμος της ελληνικής μόδας θρηνεί την απώλεια του Γιάννη Κολοτούρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 48 ετών.

Ο Γιάννης Κολοτούρας έδωσε μια δύσκολη και γενναία μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα, νοσηλευόμενος το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση της αδελφής του, Δήμητρας (Μιμίκα) Κολοτούρα, η οποία τον αποχαιρέτησε δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία.

Ως γενικός διευθυντής και συνιδιοκτήτης του brand Zeus+Dione, μαζί με τη Δήμητρα Κολοτούρα και τη Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη η οποία συμμετείχε στο brand μέχρι το 2020, συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη της Zeus+Dione σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά ονόματα της σύγχρονης ελληνικής μόδας.