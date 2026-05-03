Την έναρξη επιχείρησης για την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών από τα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την ανθρωπιστική πρωτοβουλία υπέρ ουδέτερων κρατών που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι χώρες που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ζήτησαν τη συνδρομή των ΗΠΑ, προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια τα πλοία τους από τα Στενά του Ορμούζ. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για πλοία «ουδέτερων και αθώων παρατηρητών», χωρίς καμία εμπλοκή στις εχθροπραξίες.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον θα αναλάβει να συνοδεύσει τα πλοία εκτός των επικίνδυνων θαλάσσιων ζωνών, ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις εμπορικές τους δραστηριότητες. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουν στην περιοχή μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι συνθήκες ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Η επιχείρηση, με την ονομασία «Project Freedom»,(επιχείρηση Ελευθερία), αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα (ώρα Μέσης Ανατολής). Παράλληλα, ο Τραμπ έκανε λόγο για «πολύ θετικές» επαφές με το Ιράν, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι μπορεί να προκύψουν θετικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρωτοβουλία έχει καθαρά ανθρωπιστικό χαρακτήρα, τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για τις χώρες της περιοχής — «κυρίως για το Ιράν», όπως ανέφερε — επισημαίνοντας ότι αρκετά πλοία αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε τρόφιμα και βασικά εφόδια, γεγονός που επιβαρύνει τις συνθήκες για τα πληρώματα.

«Πιστεύω ότι αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να αποτελέσει ένδειξη καλής θέλησης από όλες τις πλευρές που έχουν συγκρουστεί έντονα τους τελευταίους μήνες», τόνισε.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια παρεμπόδισης της επιχείρησης θα αντιμετωπιστεί «αποφασιστικά», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής ισχύος.

