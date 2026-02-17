Στη δεύτερη θέση των προγνωστικών βρίσκεται η Ελλάδα σύμφωνα με τις στοιχηματικές για την Eurovision 2026 που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη.

Θυμίζουμε ότι ο Akylas θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον διαγωνισμό της Eurovision με το «Ferto».

Όπως φαίνεται στον πίνακα, η Φινλανδία βρίσκεται στην πρώτη θέση, ενώ στην τρίτη βρίσκεται το Ισραήλ. Στην 4η θέση είναι η Σουηδία, ακολουθεί η Ιταλία στην 5η θέση, ενώ στην 6η βρίσκεται η Δανία.

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί στη Βιέννη, από τις 12 έως και τις 16 Μαΐου. Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στο πρώτο μισό του α’ ημιτελικού στις 12 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.

Oι στίχοι του «Ferto» που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision