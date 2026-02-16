O Akylas με το «Ferto» αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του «Sing For Greece» και θα ταξιδέψει στη Βιέννη για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ο 27χρονος τραγουδιστής συγκέντρωσε συνολικά 48 βαθμούς από το κοινό και τις δύο επιτροπές φτάνοντας στην πρώτη θέση. Αμέσως στο πλευρό του βρέθηκε η μητέρα του ξεσπώντας σε δάκρυα συγκίνησης στην αγκαλιά του.

Σημειώνεται ότι το τελικό αποτέλεσμα της νίκης προέκυψε από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί στη Βιέννη, από τις 12 έως και τις 16 Μαΐου. Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στο πρώτο μισό του α’ ημιτελικού στις 12 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.

Το τραγούδι «Ferto», σε μουσική των Akylas, Papatanice και ΤΕΟ.x3 και στίχους των Ορφέα Νόνη και Akylas, κέρδισε την εμπιστοσύνη του κοινού και των κριτικών επιτροπών και εξασφάλισε το «εισιτήριο» για την κορυφαία μουσική διοργάνωση της Ευρώπης.

«Σημασία έχει να είσαι αληθινός και αυθεντικός. Να σε αγαπάς, να ακολουθείς τα όνειρά σου και να μην σταματάς ποτέ», δήλωσε o Αkylas μετά τη νίκη του.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έκανε τον Akyla να ξεσπάσει σε κλάματα, ενώ λίγα λεπτά αργότερα βρέθηκε η μητέρα του συγκινημένη στην αγκαλιά του.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός δήλωσε πως η Ελλάδα έχει πιθανότητες να κερδίσει για δεύτερη φορά τον διαγωνισμό της Eurovision, μετά το «Number One» της Έλενας Παπαρίζου.

Ποιος είναι ο Akylas

Ο Ακύλας Μυτιληναίος είναι ένας νέος καλλιτέχνης με αυθεντικό ήχο και έντονη σκηνική παρουσία, που άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστός το 2024 με το hit single «Ατελιέ». Είναι αυτοδημιούργητος μουσικός από τις Σέρρες, με μουσικές βάσεις από το Μουσικό Σχολείο Σερρών, όπου και τραγούδησε πρώτη φορά πιο οργανωμένα, ενώ παράλληλα έχει περάσει και από θεατρικά εργαστήρια, κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα στον τρόπο που στήνει το performance του.

Μεγάλωσε στις Σέρρες και όταν ήρθε η ώρα των σπουδών, επέλεξε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο, αυτόν της μαγειρικής. Σπούδασε σε σχολή στη Θεσσαλονίκη και για ένα διάστημα εργαζόταν σε κουζίνες, πριν πάρει την απόφαση να κάνει το μεγάλο βήμα και να μετακομίσει στην Αθήνα για να κυνηγήσει το όνειρό του στη μουσική. Τα τελευταία 4-5 χρόνια ζει στην πρωτεύουσα, όπου άρχισε να ξεχωρίζει μέσα από viral διασκευές στο TikTok, χτίζοντας σταδιακά το δικό του κοινό και τη δική του ταυτότητα.

Όπως είπε στην ΕΡΤ, «μεγάλο σχολείο» για εκείνον ήταν το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εργαζόταν για δύο χρόνια, όπου τραγουδούσε κάθε ημέρα από ντίσκο μέχρι ροκ. Ειδικότερα δήλωσε στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» της ΕΡΤ: «Εγώ έχω τελειώσει μουσικό γυμνάσιο γενικά, έχω κάνει φουλ θεατρικά εργαστήρια και τέτοια, αλλά δεν είχα ασχοληθεί καθόλου έτσι τόσο με φωνητική και λοιπά. Στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο δούλευα δύο χρόνια, τραγουδούσα κάθε μέρα. Disco, pop, rock. Δηλαδή ήταν masterclass. Ήμουν δυόμισι μήνες εκεί, δύο μήνες γυρνούσα σπίτι. Δυόμισι μήνες εκεί, δύο μήνες σπίτι. Οπότε ήτανε καλή σχολή για να ετοιμαστώ για το stage της Eurovision».

Όσο για το «Ferto», ο Akylas έχει σημειώσει: «Ήθελα να είναι κάτι ανεβαστικό, το οποίο να μπορώ να το χορέψω, να το ζήσω. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να “κουνήσει”, αλλά και να συγκινήσει γιατί έχει ένα νόημα από πίσω. Το κομμάτι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία. Στην ουσία είναι τα απωθημένα αυτού του χαρακτήρα. Είναι για τα πράγματα, τα οποία ονειρευόταν να κάνει μικρός και δεν είχε και οι γονείς του δυσκολεύονταν να του τα παρέχουν. Είναι ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά στην ίδια κατάσταση».

«Το τραγούδι μιλάει για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία. Και μόνο που είμαι στους 28 και έχω το team μου, τους φίλους μου και με στηρίζουν είναι φοβερό. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που είχε πολλές οικονομικές δυσκολίες. Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στους γονείς μου, αλλά και σε όλους τους γονείς γενικά που έχουν προσπαθήσει να κάνουν ό,τι μπορούν», πρόσθεσε.