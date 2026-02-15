Ο Akylas θα είναι ο καλλιτέχνης που θα σηκώσει τη σημαία της Ελλάδας στη σκηνή της Eurovision 2026. Ο ταλαντούχος δημιουργός κατέκτησε την πρώτη θέση στον φετινό εθνικό τελικό «Sing For Greece», συγκεντρώνοντας συνολικά 48 βαθμούς και κερδίζοντας τόσο τις Επιτροπές όσο και το κοινό. Μάλιστα, από το τηλεοπτικό κοινό απέσπασε 24 βαθμούς, δείχνοντας πως το τραγούδι του «Ferto» ήδη έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα.

Η εμφάνισή του ξεχώρισε για την ένταση, τη σκηνική παρουσία και τη συναισθηματική του δύναμη, με πολλούς να κάνουν λόγο για μια σύγχρονη πρόταση με διεθνές ύφος. Την παραγωγή του «Ferto» υπογράφει ο ίδιος ο Akylas, ενώ το τραγούδι συνδυάζει ηλεκτρονικούς ήχους με ελληνικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα δυναμικό και πρωτότυπο αποτέλεσμα.

Η Ελλάδα, μετά τα εντυπωσιακά περάσματα των προηγούμενων ετών, φιλοδοξεί φέτος να επιστρέψει στην κορυφαία δεκάδα του διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Μαδρίτη.

Στον μεγάλο τελικό συμμετείχαν 14 τραγούδια και η μετάδοση έγινε από την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ World και το ERTFLIX. Την παρουσίαση ανέλαβαν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά.

Ο Akylas με το «Ferto» συγκέντρωσε το απόλυτο στις δύο επιτροπές, παίρνοντας από 12 βαθμούς τόσο από τη διεθνή όσο και από την ελληνική, και στη συνέχεια πέρασε πρώτος και στην ψηφοφορία του κοινού, «κλειδώνοντας» την κορυφή.

Η τελική κατάταξη προέκυψε από συνδυασμό τριών «πηγών» ψήφου: το κοινό είχε το 50% του αποτελέσματος, η ελληνική κριτική επιτροπή το 25% και η διεθνής επιτροπή το 25%.

Με αυτά τα δεδομένα, το «Ferto» κατάφερε να περάσει μπροστά σε όλες τις επιμέρους βαθμολογίες και να φτάσει στην τελική συγκομιδή των 48 βαθμών.

Το «Ferto» είναι σε σύνθεση των Akylas, Papatanice και TEO.x3, ενώ τους στίχους υπογράφουν ο Akylas και ο Ορφέας Νόνης.

Tο τραγούδι κινείται σε πολυγλωσσική φόρμα, με στίχους σε Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά.

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη, με ημιτελικούς στις 12 και 14 Μαΐου και τελικό στις 16 Μαΐου 2026.

Πριν από τη νίκη του, το «Ferto» είχε ήδη γίνει viral, με το βίντεο της παρουσίασης να συγκεντρώνει τις περισσότερες προβολές και τη σκηνική του εικόνα «total black» να συζητιέται έντονα.

Ο Akylas, κατά κόσμον Ακύλας Μυτιληναίος, άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστός το 2024 με το single «Ατελιέ». Μεγάλωσε στις Σέρρες, έχει μουσικές βάσεις από το Μουσικό Σχολείο Σερρών, πέρασε από θεατρικά εργαστήρια και τα τελευταία χρόνια έχτισε κοινό μέσα από viral διασκευές στο TikTok.