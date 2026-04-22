Στην κάμερα του «Buongiorno» και την Κατερίνα Ζαρίφη μίλησε ο Akylas, για τη συμμετοχή του στη Eurovision.

«Πάμε καλά στα προγνωστικά. Άν σκεφτείς ότι πριν από τους ημιτελικούς είμαστε στο Top5, είμαστε πολύ καλά», είπε ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον μουσικό διαγωνισμό.

«Έχουμε πολύ ωραίες σχέσεις όλοι μεταξύ μας σε αυτόν τον διαγωνισμό. Έχουμε group chat, όπου μιλάμε και τα λέμε», αποκάλυψε στη συνέχεια για τους λοιπούς συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.

Η συμβουλή που θα έδινε στον νεότερο εαυτό του

«Θα έλεγα να έχει υπομονή, να αντέξει το στομαχάκι του. Θα ακούσει πάρα πολλά και διάφορα, αλλά να μην το βάλει κάτω γιατί θα έρθουν ωραία πράγματα», ανέφερε ο Akylas.

«Ένα βράδυ έκλαιγα τόσο πολύ από ένα μήνυμα που μου έστειλε ένα παιδάκι. Μου λέει “ήσουν σε κουζίνες δούλευες, μετά ήσουν μουσικός του δρόμου και τώρα είσαι στη Eurovision. Και νιώθω ότι μπορώ να το κάνω κι εγώ”. Και μου ήταν τόσο συγκινητικό που μπορώ να εμπνεύσω έτσι παιδάκια να πιστέψουν στον εαυτό τους», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Πίστευα ότι δεν θα γίνει ποτέ τίποτα, γιατί δεν ξέρω κανέναν, δεν είμαι κανενός γιος», αποκάλυψε στη συνέχεια.

Κλείνοντας τη συνέντευξή του στο «Buongiorno», σημειώνει: “Έχω “δαίμονες” πολλούς. Αυτοαμφισβήτηση τρελή, συνέχεια. Και δεν ξέρω πότε θα φύγει αυτό. Το έχω από πάντα».