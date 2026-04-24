Στα χέρια των αστυνομικών βρίσκεται ο 51χρονος ο οποίος είχε ταμπουρωθεί από το απόγευμα της Πέμπτης (24/04) στο σπίτι του στην περιοχή του Νέου Κόσμου και κρατούσε επί ώρες όμηρο τη μητέρα του.

Λίγο μετά τις 9:30 η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε επιχείρηση με αστυνομικούς να μπαίνουν στο σπίτι του άνδρα και να τον συλλαμβάνουν.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 18:00 την Πέμπτη όταν η 81χρονη γυναίκα τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και κατήγγειλε πως ο γιος της την είχε χτυπήσει και την κρατούσε παρά τη θέλησή της μέσα στο σπίτι, υπό την απειλή όπλου. Τότε άμεσα σήμανε συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. και ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο.

Πώς άφησε ελεύθερη τη μητέρα του

Μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις, ο 51χρονος άφησε αργά το βράδυ ελεύθερη τη μητέρα του, αλλά ο ίδιος παρέμεινε ταμπουρωμένος στο εσωτερικό της οικίας, αρνούμενος να παραδοθεί.

Στο σημείο βρίσκονταν δυνάμεις της ομάδας Ο.Π.Κ.Ε., καθώς και ειδικός διαπραγματευτής της Αστυνομίας, οι οποίοι προσπαθούσαν να τον πείσουν να παραδώσει το όπλο και να εξέλθει με ασφάλεια από το σπίτι.

Η μητέρα του 55χρονου έχει μεταφερθεί στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, ενώ όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ έχει μώλωπα στο μάτι.