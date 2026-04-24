Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες, Πέμπτη 23/4 αστυνομική επιχείρηση στον Νέο Κόσμο, όπου ένας 51χρονος έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του. Ο άνδρας κρατά κυνηγετική καραμπίνα, μετά από επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της μητέρας του, την οποία κρατούσε ως όμηρο για ώρες.

Όλα, όπως μεταδίδει το ERTNews ξεκίνησαν λίγο μετά τις 18:00, όταν η 81χρονη γυναίκα κάλεσε την Άμεση Δράση και κατήγγειλε ότι ο γιος της την είχε χτυπήσει και την κρατούσε παρά τη θέλησή της μέσα στο σπίτι, υπό την απειλή όπλου. Άμεσα σήμανε συναγερμός στην Ελληνική Αστυνομία, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο και να αποκλείουν την περιοχή.

Μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις, ο 51χρονος άφησε αργά το βράδυ ελεύθερη τη μητέρα του, ωστόσο ο ίδιος παραμένει ταμπουρωμένος στο εσωτερικό της οικίας, αρνούμενος να παραδοθεί.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της ομάδας Ο.Π.Κ.Ε., καθώς και ειδικός διαπραγματευτής της Αστυνομίας, οι οποίοι προσπαθούν να τον πείσουν να παραδώσει το όπλο και να εξέλθει με ασφάλεια από το σπίτι.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο επέμβασης με εισαγγελική εντολή, εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση στις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να τον συλλάβουν.

Η μητέρα του 55χρονου έχει μεταφερθεί στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, ενώ όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ έχει μώλωπα στο μάτι.