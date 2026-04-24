Μετά την προσφυγή της Ολυμπιακός, το ΑΣΕΑΔ προχώρησε στην ακύρωση της ποινής των τριών αγωνιστικών που είχε επιβληθεί στον Ταϊρίκ Τζόουνς από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, για τη χειρονομία του προς τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.

Αρχικά, ο Αμερικανός σέντερ είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό τριών αγωνιστικών και χρηματικό πρόστιμο 30.000 ευρώ, εξαιτίας της χειρονομίας στο ντέρμπι της Stoiximan GBL. Ωστόσο, η προσφυγή των «Ερυθρόλευκων» άλλαξε τα δεδομένα, καθώς το ΑΣΕΑΔ έκρινε διαφορετικά την υπόθεση, διατηρώντας μόνο την οικονομική κύρωση.

Ο Τζόουνς, που τραυματίστηκε στο συγκεκριμένο παιχνίδι της 30ής Μαρτίου στο T-Center και παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης, πλέον δεν αντιμετωπίζει πειθαρχικό περιορισμό συμμετοχής. Εφόσον ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού, είναι πιθανό να επιστρέψει και να πάρει χρόνο από τον Γιώργο Μπαρτζώκα στον τελευταίο αγώνα της κανονικής περιόδου, στη SUNEL Arena, απέναντι στην ΑΕΚ.

Παράλληλα, στον Ολυμπιακό περιμένουν να ξεκαθαρίσει και το ευρωπαϊκό τους «σταυροδρόμι», καθώς ο αντίπαλος στα playoffs της EuroLeague θα προκύψει από τον νικητή της αναμέτρησης στο Πριγκιπάτο ανάμεσα στη Μονακό και την Μπαρτσελόνα.