Την τελευταία του πνοή, ανήμερα της γιορτής του, άφησε ο μόλις επτά ετών Γιωργάκης από την Αριδαία ο οποίος έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Σε συνέντευξή του στον Κοσμά Μαρινάκη, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο παρουσίασης του έργου του συλλόγου «Φλόγα», ο μικρός Γιωργάκης είχε δηλώσει πως όταν μεγαλώσει θα ήθελε να γίνει «κλέφτης διαμαντιών», ενώ είχε πει πως ενδεχομένως δεν θα προλάβαινε να πάει σχολείο.

«Δεν ξέρω πώς να το γράψω αυτό. Ο μικρός Γιωργάκης, ο “Κλέφτης Διαμαντιών”, πέθανε χθες ανήμερα της γιορτής του από την επάρατο, στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Έφυγε στην αγκαλιά του μπαμπά του, με την φροντίδα των γιατρών και του προσωπικού» έγραψε ο Κοσμάς Μαρινάκης σε ανάρτησή του.

«Έγινε τελικά η μ@%@κία, όπως το είχε πει αυτός ο μικρός – και δεν πρόλαβε να πάει σχολείο. Κατάφερε όμως να κλέψει το διαμάντι που ονειρευόταν. Η δική του φατσούλα στο βίντεό μας έκλεψε τις καρδιές σας και μάζεψε 60.000€ για τη Φλόγα – ποσό που με τις τρέχουσες τιμές αντιστοιχεί σε ένα τεράστιο διαμάντι 5 καρατίων.

Για εμένα αυτή η απώλεια είναι η μεγαλύτερη ηθική μου ήττα. Η πρώτη φορά που δεν κατάφερα να τηρήσω την υπόσχεση που έδωσα: “όλα θα πάνε καλά”. Εγώ και το Greekonomics συνδράμαμε την οικογένεια μέχρι τέλους. Τα έξοδα της κηδείας του τα αναλαμβάνω εγώ.

Συγγνώμη, Γιωργάκη. Καλό ταξίδι» επεσήμανε.

Η συγκινητική ανάρτηση του ΠΑΟΚ

Στο πλευρό του μικρού αγωνιστή είχαν από την πρώτη στιγμή σταθεί όλοι οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ στην περιοχή, συγκεντρώνοντας χρήματα και πραγματοποιώντας δράσεις για τη στήριξη του παιδιού και της οικογένειάς του.

«Με μεγαλη μας θλίψη σήμερα την ημέρα της γιορτής του αποχαιρεταμε τον ΜΙΚΡΟ ΜΑΣ ΜΑΧΗΤΗ ΓΙΩΡΓΟ που δυστυχώς δεν τα κατάφερε στη μάχη που έδινε με το καρκίνο.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του» επεσήμανε σε ανάρτηση του το κλαμπ του ΠΑΟΚ Έδεσσα.