Delphi Economic Forum XΙ
Το Newsbeast στους Δελφούς – H τρίτη μέρα του 11ου Οικονομικού Φόρουμ
Όλες οι εξελίξεις από το μεγάλο γεγονός της πολιτικής και της οικονομίας
Στους κινδύνους που δημιουργεί η γεωπολιτική αστάθεια και η ενεργειακή κρίση για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ευρωπαϊκή οικονομία αναφέρθηκε ο κ. Pierre Gramegna, Managing Director, European Stability Mechanism, σε συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.
Ο ίδιος προειδοποίησε ότι οι αγορές δεν έχουν αποτιμήσει πλήρως τη διάρκεια και το βάθος της κρίσης, σημειώνοντας ότι «ενεργούν με τη λογική ότι η κρίση θα τελειώσει σύντομα», ενώ «οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι είναι πιο εύκολο να αρχίσεις έναν πόλεμο παρά να τον τελειώσεις».
Όπως ανέφερε, η κρίση έχει ήδη αφήσει βαθύ αποτύπωμα στην πραγματική οικονομία, επισημαίνοντας ότι «η αναταραχή που έχει προκληθεί από τον πόλεμο έχει κάνει ζημιά που δεν θα διορθωθεί εύκολα», ενώ υπογράμμισε ότι «η προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν θα ομαλοποιηθεί γρήγορα», κάτι που επιβαρύνει άμεσα τις τιμές ενέργειας και το κόστος ζωής.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον πληθωρισμό, σημειώνοντας ότι «ο πληθωρισμός είναι ήδη εκτός στόχου» και «φτάνει πλέον στην περιοχή του 3%», ενώ εξήγησε ότι «θα ήταν κοντά στο 2% αν σταματούσαν όλα αμέσως», κάτι που όμως δεν μπορεί να προεξοφληθεί. Όπως υπογράμμισε, «είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι οι πληθωριστικές πιέσεις, καθώς αυτές μεταφράζονται άμεσα στην καθημερινότητα των πολιτών».
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, σημείωσε ότι «είναι σε καλύτερη θέση τώρα σε σχέση με πριν από 4 χρόνια, καθώς έκαναν δομικές μεταρρυθμίσεις και τώρα απολαμβάνουν τα αποτελέσματα», υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη της χώρας τα τελευταία χρόνια ήταν υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, κάτι που ενισχύει τα δημοσιονομικά περιθώρια.
Η ενεργειακή μετάβαση και οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές τέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ο ενεργειακός τομέας είναι ίσως ο πλέον σύνθετος ως προς την χρηματοδότησή του ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μυλωνάς, Chief Executive Officer, National Bank of Greece.
Όπως είπε, η γεωπολιτική ανασφάλεια, όπως αυτή που δημιουργήθηκε στην Ουκρανία δημιουργεί και δυσκολίες στην χρηματοδότηση επενδύσεων, ενώ αναφέρθηκε και στις ριζικές αλλαγές στην τιμολόγηση της ενέργειας στην ΕΕ.
Όσον αφορά στη διείσδυση των ΑΠΕ, τόνισε ότι σχεδόν το 50% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας προέρχεται από πράσινες πηγές. Υπάρχει τόση πολλή ανανεώσιμη ενέργεια που το μεσημέρι η τιμή είναι στο μηδέν και αυτό δημιουργεί περιπλοκότητα στην χρηματοδότηση των επενδύσεων. Σύμφωνα με τον κ. Μυλωνά, ζητούμενο είναι η αναβάθμιση του δικτύου αλλά και η προώθηση τεχνολογικών λύσεων, όπως είναι η αποθήκευση.
Ο Charles Hendry, Distinguished Fellow, Atlantic Council τόνισε ότι η εκάστοτε κυβέρνηση καλείται να στείλει καθαρά σήματα προς τις αγορές για την στρατηγική και τον οδικό χάρτη που έχει χαράξει, προκειμένου να προσελκύσει επενδύσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας.
Σημαντικές παράμετροι είναι ο συντονισμός και η ασφάλεια εφοδιασμού, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον τομέα των ΑΠΕ ειδικά σε χώρες που έχουν το δυναμικό όπως η Ελλάδα.
