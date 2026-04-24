Το Newsbeast στους Δελφούς – H τρίτη μέρα του 11ου Οικονομικού Φόρουμ

Στους κινδύνους που δημιουργεί η γεωπολιτική αστάθεια και η ενεργειακή κρίση για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ευρωπαϊκή οικονομία αναφέρθηκε ο κ. Pierre Gramegna, Managing Director, European Stability Mechanism, σε συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι οι αγορές δεν έχουν αποτιμήσει πλήρως τη διάρκεια και το βάθος της κρίσης, σημειώνοντας ότι «ενεργούν με τη λογική ότι η κρίση θα τελειώσει σύντομα», ενώ «οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι είναι πιο εύκολο να αρχίσεις έναν πόλεμο παρά να τον τελειώσεις».

Όπως ανέφερε, η κρίση έχει ήδη αφήσει βαθύ αποτύπωμα στην πραγματική οικονομία, επισημαίνοντας ότι «η αναταραχή που έχει προκληθεί από τον πόλεμο έχει κάνει ζημιά που δεν θα διορθωθεί εύκολα», ενώ υπογράμμισε ότι «η προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν θα ομαλοποιηθεί γρήγορα», κάτι που επιβαρύνει άμεσα τις τιμές ενέργειας και το κόστος ζωής.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον πληθωρισμό, σημειώνοντας ότι «ο πληθωρισμός είναι ήδη εκτός στόχου» και «φτάνει πλέον στην περιοχή του 3%», ενώ εξήγησε ότι «θα ήταν κοντά στο 2% αν σταματούσαν όλα αμέσως», κάτι που όμως δεν μπορεί να προεξοφληθεί. Όπως υπογράμμισε, «είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι οι πληθωριστικές πιέσεις, καθώς αυτές μεταφράζονται άμεσα στην καθημερινότητα των πολιτών».

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, σημείωσε ότι «είναι σε καλύτερη θέση τώρα σε σχέση με πριν από 4 χρόνια, καθώς έκαναν δομικές μεταρρυθμίσεις και τώρα απολαμβάνουν τα αποτελέσματα», υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη της χώρας τα τελευταία χρόνια ήταν υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, κάτι που ενισχύει τα δημοσιονομικά περιθώρια.