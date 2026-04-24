Στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, η Ισμήνη Παπακυρίλλου, διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μίλησε στο Newsbeast και τον Βίκτωρα Μοντζέλλι για την πορεία των προγραμμάτων στέγασης «Σπίτι μου» και «Σπίτι μου 2», καθώς και για τις επόμενες κινήσεις του οργανισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, βασίζεται στην επιτυχία του πρώτου κύκλου, ο οποίος έχει ήδη ολοκληρωθεί. Το πρόγραμμα έχει έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς στοχεύει στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, ιδιαίτερα για πολίτες με χαμηλότερα εισοδήματα, ένα ζήτημα που αφορά συνολικά την Ευρώπη.

Η ίδια σημείωσε ότι η απορροφητικότητα κινείται σε υψηλά επίπεδα, με εγκρίσεις που ξεπερνούν το 1,6 δισ. ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει τα 2 δισ. ευρώ. Παρά τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις συμβάσεις λόγω της φύσης των αγοραπωλησιών ακινήτων, υπογράμμισε ότι οι τράπεζες έχουν επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο κοινωνικό αποτέλεσμα των δύο προγραμμάτων, τονίζοντας ότι περισσότεροι από 22.000 πολίτες και νέες οικογένειες έχουν ήδη αποκτήσει πρώτη κατοικία με ευνοϊκούς όρους.

Σημαντικές είναι και οι προβλέψεις για τρίτεκνους και πολύτεκνους, με επιδότηση επιτοκίου που φτάνει έως και το 75%, καθώς και τα ειδικά κίνητρα για περιοχές της παραμεθορίου, όπως το Διδυμότειχο, η Ορεστιάδα και το Σουφλί.

Η κυρία Παπακυρίλλου στάθηκε και στη σημασία του προγράμματος για το δημογραφικό, επισημαίνοντας ότι η πρόσβαση σε κατοικία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία οικογένειας, ενώ τα πρόσθετα κίνητρα ενισχύουν περαιτέρω αυτή τη δυνατότητα.

Η νέα φάση χρηματοδοτικών εργαλείων

Παράλληλα αναφέρθηκε στη διαδικασία αξιολόγησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία, εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα επιτρέψει στον οργανισμό να διαχειρίζεται απευθείας ευρωπαϊκούς πόρους. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα καθοριστικό βήμα που θα καταστήσει την τράπεζα άμεσο συνεργάτη της Επιτροπής.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει τη ροή χρηματοδότησης προς την οικονομία, δίνοντας τη δυνατότητα για περισσότερα και ταχύτερα εργαλεία στήριξης, ιδίως για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά και για τομείς όπως η άμυνα και τα κοινωνικά προγράμματα.

Τέλος, σημείωσε ότι η επόμενη προγραμματική περίοδος αναμένεται να ξεκινήσει το 2028, με την ουσιαστική διάθεση των νέων πόρων να τοποθετείται χρονικά το 2029, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν αναμένεται κενό χρηματοδότησης, καθώς η τράπεζα διαθέτει ήδη ενεργά εργαλεία και σημαντικούς διαθέσιμους πόρους.