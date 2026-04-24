Στις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων στον τουρισμό της Κύπρου, αλλά και στα επόμενα βήματα του Ομίλου Thanos Hotels & Resorts, αναφέρθηκε η Νατάσα Μιχαηλίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου, μιλώντας στο Newsbeast και τον Βίκτωρα Μοντζέλλι στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Όπως σημείωσε, η σεζόν ξεκίνησε με προσδοκίες για χρονιά-ρεκόρ για τον τουρισμό στην Κύπρο, όμως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν αρχικά σημαντικές ακυρώσεις και μείωση στις κρατήσεις τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Στη συνέχεια οι ακυρώσεις περιορίστηκαν, ωστόσο η ροή νέων κρατήσεων παραμένει χαμηλότερη από τα αναμενόμενα επίπεδα.

Σε ό,τι αφορά τα σχέδια του Ομίλου, υπογράμμισε ότι η Κύπρος διαθέτει μεγαλύτερη τουριστική σεζόν, με τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο να παραμένουν περίοδος υψηλής ζήτησης, κάτι που αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για ανάκαμψη.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Όμιλος έχει ήδη παρουσία στην Ελλάδα με το Amyth στη Μύκονο και σχεδιάζει περαιτέρω επέκταση, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο για μια νέα «ευχάριστη συνεργασία» που αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα.

Αναφερόμενη στις προοπτικές, στάθηκε στη σημασία της επανέναρξης των πτήσεων από το Ισραήλ, που αποτελεί μία από τις βασικές αγορές για την Κύπρο, καθώς και στη σταθερότητα που δείχνει διαχρονικά η βρετανική αγορά. Τόνισε επίσης ότι υπάρχει στενή συνεργασία με την κυβέρνηση, η οποία στήριξε τον κλάδο και ενίσχυσε την εικόνα της χώρας ως ασφαλούς προορισμού.