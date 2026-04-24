Στο FSRU Αλεξανδρούπολης και στον ρόλο του στην ενεργειακή αναβάθμιση της Ελλάδας εστίασε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός Γιάννης Μανιάτης, μιλώντας στο Newsbeast και τον Σάββα Γουλόπουλο από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο κ. Μανιάτης υπενθύμισε ότι το συγκεκριμένο έργο είχε μπει στον ενεργειακό σχεδιασμό ήδη από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Όπως ανέφερε, το παρέλαβε ως υπουργός το 2011 και το 2013 εντάχθηκε στα χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα PCI, σε μια περίοδο που ο όρος FSRU ακουγόταν ακόμη άγνωστος στην Ελλάδα.

Όπως τόνισε ο ίδιος η πορεία των εξελίξεων απέδειξε τη σημασία εκείνης της επιλογής σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η επιχειρηματική διορατικότητα από τη μια και από την άλλη οι ανάγκες της ζωής, οι ενεργειακές, απέδειξαν πόσο σοφή απόφαση ήταν αυτή».

Το FSRU Αλεξανδρούπολης συνδέθηκε με ένα ευρύτερο πλέγμα ενεργειακών υποδομών, μαζί με τον Ελληνοβουλγαρικό αγωγό και τον TAP, διαμορφώνοντας έναν νέο χάρτη γεωπολιτικής αναβάθμισης της Θράκης.

Ο ευρωβουλευτής τόνισε ότι η Αλεξανδρούπολη αποκτά κομβικό ρόλο, καθώς το υγροποιημένο φυσικό αέριο θα φτάνει ως LNG και στη συνέχεια θα διοχετεύεται ως φυσικό αέριο προς βορειότερες χώρες, όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Μολδαβία.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια «πολύ σπουδαία παρέμβαση», η οποία δείχνει ότι η Ελλάδα μετασχηματίζεται ταχύτατα σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο των Ανατολικών Βαλκανίων. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του που είχε βάλει τις πρώτες υπογραφές για το έργο ως υπουργός, ενώ αναφέρθηκε θετικά και στην προοπτική δημιουργίας ενός δεύτερου αντίστοιχου έργου, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα ενίσχυε ακόμη περισσότερο τον ρόλο της χώρας στον περιφερειακό ενεργειακό χάρτη.

Πολιτικές ισορροπίες και ευρωπαϊκές προκλήσεις

Στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης, ο κ. Μανιάτης ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί την εμπιστοσύνη των πολιτών για να είναι πρώτο κόμμα και, με βάση το πρόγραμμά του, να αναζητήσει συγκλίσεις μετά τις εκλογές.

Μιλώντας για τις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις, υποστήριξε ότι η Ελλάδα ξεκινά από αδύναμη θέση λόγω του ζητήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ και άσκησε κριτική στη συζήτηση για μείωση των αγροτικών κονδυλίων. Εξήγησε ότι, ακόμη κι αν οι άμεσες ενισχύσεις προς τους αγρότες παραμείνουν στα ίδια επίπεδα, υπάρχει κίνδυνος να μειωθούν σημαντικά οι πόροι για υποδομές, καινοτομία, ψηφιακή γεωργία και εγγειοβελτιωτικά έργα.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η Ελλάδα πρέπει να στηρίξει μια ισχυρή και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη, να επιμείνει στην πράσινη μετάβαση, αλλά και στην αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων, με σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών.