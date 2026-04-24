Στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, η Αλεξάνδρα Πάλλη, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του CSR HELLAS και Αντιπεριφερειάρχης, μίλησε στο Newsbeast και την Αλεξία Τασούλη για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τη βιωσιμότητα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όπως ανέφερε, η εταιρική κοινωνική ευθύνη στην Ελλάδα ξεκίνησε μέσα από το δίκτυο του CSR HELLAS πριν από 25 χρόνια, ωστόσο ο όρος έχει πλέον εξελιχθεί. Σήμερα, όπως εξήγησε, η συζήτηση αφορά την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και τη στρατηγική που πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της λήψης αποφάσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λέγοντας ότι υπάρχουν επιχειρήσεις «δύο ταχυτήτων». Οι μεγάλες εταιρείες διαθέτουν οργανωμένα τμήματα για τα ESG κριτήρια, που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση, ενώ οι μικρομεσαίες συχνά θεωρούν ότι δεν έχει έρθει ακόμη η ώρα να ασχοληθούν με αυτά.

Η Αλεξάνδρα Πάλλη υπογράμμισε ότι αυτή η αντίληψη δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή πραγματικότητα, καθώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν στα κριτήρια βιωσιμότητας για να παραμείνουν στις εφοδιαστικές αλυσίδες των μεγάλων επιχειρήσεων.

Αναφερόμενη στον ρόλο του CSR HELLAS, σημείωσε ότι το δίκτυο διαθέτει εργαλεία που μπορούν να στηρίξουν και να πιστοποιήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως το Ελληνικό Σύμφωνο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας και το ΕΤΗΟΣ, δίνοντας έμφαση σε επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.

Αναφερόμενη στην Περιφέρεια Αττικής, είπε ότι εκεί δραστηριοποιείται το 52% της επιχειρηματικότητας της χώρας. Η Περιφέρεια, όπως ανέφερε, στηρίζει κυρίως μικρομεσαίες και μικρότερες επιχειρήσεις μέσω ευρωπαϊκών και περιφερειακών προγραμμάτων, ενώ συμμετέχει σε εκθέσεις του εξωτερικού για την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Κλείνοντας, στάθηκε στη σημασία της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης, ώστε οι μικρότερες επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στο απαιτητικό νέο επιχειρηματικό περιβάλλον.