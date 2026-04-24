Η πολιτική κινητικότητα γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να εντείνεται το τελευταίο διάστημα, με φόντο τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα που βρίσκεται ήδη στα «σκαριά». Οι διεργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, ενώ στο προσκήνιο αρχίζουν να εμφανίζονται και πρόσωπα που ενδέχεται να διαδραματίσουν ρόλο-κλειδί, προκαλώντας αίσθηση.

Η πρώτη σαφής ένδειξη για τη σύσταση του νέου κόμματος είχε δοθεί ήδη από τις 2 Απριλίου, όταν ο πρώην πρωθυπουργός, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου στον ΑΝΤ1, είχε προαναγγείλει τις επόμενες πολιτικές του κινήσεις. Από τότε μέχρι σήμερα, τόσο ο ίδιος όσο και ο στενός του κύκλος φέρονται να εργάζονται συστηματικά για τη συγκρότηση του νέου σχήματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στελέχωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα όνομα που ξεχωρίζει και συζητείται έντονα είναι εκείνο του Μάκη Γκαγκάτση. Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν είναι πρόσφατες, καθώς χρονολογούνται από το 2023. Τότε, ωστόσο, ο πρόεδρος της ΕΠΟ είχε επιλέξει να μην κάνει το βήμα προς την πολιτική. Παρά την απόφαση εκείνη, η επικοινωνία μεταξύ τους δεν διακόπηκε και πλέον το ερώτημα που τίθεται είναι αν έχει ωριμάσει η στιγμή για μια διαφορετική επιλογή, που θα τον οδηγήσει εκτός ποδοσφαίρου.