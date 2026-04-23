Σε εξέλιξη είναι η συζήτηση με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στο 11ο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Δεν είμαι βέβαιος πως ζούμε σε μια κανονική χώρα. Αν ζούσαμε σε μια κανονική ευρωπαϊκή δημοκρατία, μετά από όσα είπε σήμερα η κ. Κοβέσι, που μίλησε για διαφθορά, για έγκλημα, για απάτη, για κατάχρηση εξουσίας, για εμπορία επιρροής, και έναν κανονικό Ευρωπαίο πρωθυπουργό που σεβόταν τους θεσμούς της φιλελευθέρης δημοκρατίας που έχουμε θα έπρεπε να παραιτηθεί σήμερα και να προκηρυχτούν εκλογές», ανέφερε αρχικά ο πρώην πρωθυπουργός.

Ερωτώμενος γιατί επιστρέφει στην πολιτική σκηνή απάντησε πως «ενώ βλέπω να πυκνώνουν να σύννεφα, να είμαστε μια χώρα που παράγει πολύ περισσότερες ανισότητες και διαφθορά απ΄όσες μπορεί να αντέξει αυτή η χώρα, χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση. Δεν μπορώ να μένω στη βολική σιωπή, έχω ευθύνη, έχω ευθύνη να συμβάλλω στο μέτρο των δυνατοτήτων μου για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα. Γι΄αυτό επιστρέφω τώρα γιατί θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα στον τόπο».

«Γιγαντώνονται παντού οι ανισότητες και η αδικία, είναι ξανά πρόσφορο το έδαφος για την αντιπολιτική, τον εθνικιστικό λαϊκισμό και για το αυγό του φιδιού, την ακροδεξιά. Είναι ανάγκη να υπάρξει χώρος για τις προοδευτικές ιδέες και την Αριστερά, η οποία στην ιστορία δεν ήταν πάντα νικήτρια. Πολλές φορές υποχώρησε, πολλές φορές ηττήθηκε. Στις πιο δύσκολες και σκοτεινές στιγμές της Ιστορίας, ήταν πάντοτε το έδαφος πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε ότι πιο θετικό υπήρξε στην ανθρωπότητα: η πρόοδος, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, ένα κράτος δικαίου και βεβαίως το διεθνές δίκαιο. Το οποίο σήμερα βάλλεται από παντού. Θεωρώ αναγκαίο οι προοδευτικές δυνάμεις να ανακάμψουν, η Αριστερά να ανακάμψει, μια κυβερνώσα όμως Αριστερά που δεν είναι μόνο για να διαμαρτύρεται. Και πιστεύω ότι το πιο αναγκαίο ίσως για να ανακάμψει είναι να μην ξεχνάει για ποιους υπάρχει», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.