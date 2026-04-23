Delphi Economic Forum XΙ
Το Newsbeast στους Δελφούς – Live η δεύτερη μέρα από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ
Όλες οι εξελίξεις από το μεγάλο γεγονός της πολιτικής και της οικονομίας
Η ιστορία δεν αφορά απλώς το παρελθόν. Αποτελεί κινητήρια δύναμη για το μέλλον και εργαλείο διαμόρφωσης του επιθυμητού οράματος μιας κοινωνίας. Μέσα από τη μελέτη της, δεν ανατρέχουμε μόνο σε όσα συνέβησαν, αλλά αντλούμε κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό του αύριο, ανέφερε ο Ομότιμος Καθηγητής, King's College Λονδίνου, Πρόεδρος, Βρετανική Σχολή Αθηνών, Sir Roderick Beaton, συνομιλώντας με τον κ. Γιώργο Παπαδημητρίου, Country Managing Partner, Greece - Europe Central Clients & Industries Leader, Europe Central Financial Services Leader EY, στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.
Η σύγχρονη ελληνική ταυτότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαχρονική συνέχεια της ελληνικής γλώσσας, η οποία μετρά περισσότερα από 3,5 χιλιάδες χρόνια ζωής. Σε αντίθεση με πολλές άλλες περιπτώσεις, η Ελλάδα προσφέρει ένα μοναδικό παράδειγμα πολιτισμικής συνέχειας, όπου μια κοινωνία εξελίσσεται διατηρώντας γλωσσικούς και πολιτισμικούς δεσμούς. Η νεότερη Ελλάδα δεν αποτελεί μόνο κληρονόμο ενός μεγάλου πολιτισμού, αλλά μιας αλληλουχίας πολιτισμών που συνδέονται μέσω της ελληνικής γλώσσας, από την αρχαιότητα, στη ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο έως και την οθωμανική εποχή, όπου η γνώση και χρήση της ελληνικής παρέμειναν καθοριστικές.
Στο παρόν και το μέλλον, η Ελλάδα καλείται να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην Ευρώπη και τη διεθνή κοινότητα, μέσα από τη συμμετοχή της στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Η συμβολή της δεν είναι μόνο γεωπολιτική αλλά και αξιακή. Η έννοια της ισονομίας, δηλαδή της ισότητας απέναντι στον νόμο, γεννήθηκε στις αρχαίες ελληνικές πόλεις-κράτη και παραμένει θεμέλιο των σύγχρονων δημοκρατιών.
Αντίστοιχα, θεσμοί όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποδεικνύουν ότι ιδέες της αρχαιότητας μπορούν να επανεφευρίσκονται και να αποκτούν παγκόσμια σημασία. Ακόμη και οι Δελφοί, που επανήλθαν στο διεθνές προσκήνιο μετά την ανεξαρτησία της Ελλάδας, συμβολίζουν διαχρονικά την αναζήτηση γνώσης και προοπτικής για το μέλλον.
Κεντρικό στοιχείο της ελληνικής ιστορικής εμπειρίας είναι η ανθεκτικότητα. Παρά το γεγονός ότι το σύγχρονο ελληνικό κράτος έχει ιστορία περίπου διακοσίων ετών, έχει αντιμετωπίσει βαθιές κρίσεις, από πολέμους και καταστροφές έως δικτατορίες και οικονομικές δοκιμασίες, καταφέρνοντας κάθε φορά να ανακάμψει. Η έννοια της «εγκαρτέρησης» εκφράζει ακριβώς αυτή τη στάση, την επιμονή και τη συνέχιση της προσπάθειας ακόμη και όταν όλα φαίνονται να καταρρέουν.
Στη σημερινή εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, η ιστορία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Από τη μία πλευρά, καλλιεργεί την κριτική σκέψη μέσα από τη σύγκριση πηγών και την αναζήτηση της σχετικής αλήθειας, μια διαδικασία που υπερβαίνει την αυτοματοποιημένη πληροφορία. Από την άλλη, προσφέρει το απαραίτητο υπόβαθρο για την κατανόηση του παρόντος και τη διαμόρφωση του μέλλοντος. Η ιστορία λειτουργεί ως πυξίδα, καθοδηγεί τον σχεδιασμό και ενισχύει την ικανότητα πρόβλεψης και επιλογής του επιθυμητού δρόμου.
Ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς, μίλησε στο Newsbeast και τον Βίκτωρα Μοντζέλλι για τα έργα που έχουν υλοποιηθεί και τις μελλοντικές προτεραιότητες του δήμου.
Στην αρχή της θητείας του το 2024, παρέλαβε έναν δήμο με ισχυρή τοποθεσία, αλλά με ελλείψεις στον τομέα των υποδομών και της τεχνολογίας. Σήμερα, μετά από δύο χρόνια διοίκησης, έχει προχωρήσει σε σημαντικές βελτιώσεις, όπως η απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και η εγκατάσταση ψηφιακών εφαρμογών που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.
Αξιοσημείωτο είναι το έργο της υπογειοποίησης καλωδίων ύψους 37 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αναμένεται να αλλάξει την εικόνα της Κηφισιάς για τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, έχουν κατασκευαστεί νέα αθλητικά γήπεδα και παιδικές χαρές, ενώ η πόλη έχει κερδίσει και σημαντική χρηματοδότηση για την αναβάθμιση των σχολείων της.
Ωστόσο, ο κ. Ξυπολυτάς εξέφρασε και τις ανησυχίες του για το κυκλοφοριακό, καλώντας το κράτος να επενδύσει στην Βόρεια Αττική, η οποία δεν έχει λάβει τις απαιτούμενες υποδομές τα τελευταία 40 χρόνια. Ανέφερε πως η Κηφισιά, παρά τις προόδους, χρειάζεται περισσότερες δημόσιες επενδύσεις για να εξισώσει το επίπεδο ανάπτυξης με τα νότια προάστια.
Το κατά πόσο και με ποιον τρόπο η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει μεταβάλει τη λειτουργία επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους αναλύθηκε σε σχετική συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.
Ο κ. Γιώργος Μαθιός, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, ESA Security Solutions, ανέφερε ότι ο κλάδος της ασφάλειας οφείλει να ακολουθήσει τους γρήγορους ρυθμούς που επιβάλλει η τεχνολογία, να βρει τρόπους να προσαρμοστεί και να αντιλαμβάνεται τις απειλές που μπορεί να δεχθεί, ειδικά να μπορεί να διακρίνει τα deep fake attacks. Σημείωσε, ωστόσο, ότι τα μηχανήματα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο, αλλά μόνο να τον βοηθήσουν.
Ο κ. Κώστας Διορέλης, Εμπορικός Διευθυντής, Stoiximan, σημείωσε ότι η τεχνολογία και η ΤΝ έχουν βοηθήσει σημαντικά την εταιρεία να προσφέρει ένα καλύτερο και πιο προσωποποιημένο προϊόν, ενισχύοντας την αφοσίωση των πελατών. Τόνισε, δε, ότι η τεχνολογία, μέσω εφαρμογών, συμβάλλει στην έγκαιρη αντιμετώπιση περιστατικών εθισμού.
Η κυρία Linda Nieuwenhuizen, Chief Commercial Officer, Interamerican Group, επεσήμανε ότι στον κλάδο των ασφαλειών η τεχνολογία και η ΤΝ αποτελούν σημαντικά εργαλεία, καθώς παρέχουν στους ασφαλιστές άμεση και έγκυρη πληροφόρηση. «Η Interamerican έχει επενδύσει σε bots, ώστε οι ασφαλιστές να μπορούν να δίνουν έγκαιρα και με ακρίβεια πληροφορίες στους πελάτες τους, ειδικά σε περίπτωση ζημιάς», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλιστές να προσφέρουν ιδανικές λύσεις ασφάλισης γρήγορα και με γνώμονα και τις συνθήκες του ανταγωνισμού.
Η κυρία Stephanie Schatz, Head of Strategic customers, EMEA Central, ServiceNow, Γερμανία, είπε ότι η τεχνολογία δεν είναι ακριβή, αν χρησιμοποιείται σωστά ώστε να αποφέρει κέρδη στην εταιρία που την διαχειρίζεται. Η εξοικονόμηση χρόνου και κόπου για διαδικασίες είναι ένα από τα προφανή της οφέλη που πρέπει όλες οι εταιρίες, ανεξαρτήτως μεγέθους να συνυπολογίσουν όταν επενδύουν στη νέα τεχνολογία.
Ο κ. Γεώργιος Σιούφας, Managing Partner & Ιδρυτής, Sioufas & Associates Law Firm, εστίασε στη χρησιμότητα και την πληρότητα που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό πλαίσιο. Όπως ανέφερε, τα μέτρα συμμόρφωσης με κανονιστικές απαιτήσεις γίνονται πλέον κατά τον σχεδιασμό προϊόντων. «Η καινοτομία είναι πάντα ευπρόσδεκτη, αλλά η υπευθυνότητα και συμμόρφωση με τους νομικούς κανόνες δεν είναι διαπραγματεύσιμη», κατέληξε.
Ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, τόνισε μιλώντας σε πάνελ με τίτλο «The Banking System and the New Generation of Unicorns» την κεντρική σημασία της τεχνολογίας για το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα:
«Μιλάμε για κάτι που είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου και στο DNA της Τράπεζας Πειραιώς. Είναι πράγματι η ενασχόλησή μας με την τεχνολογία που ξεκίνησε αυτό το ταξίδι πριν από λίγα χρόνια. Υπάρχει ένα οικοσύστημα στην Ελλάδα που καλλιεργεί αυτό το επίτευγμα.
Η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει να γίνει πρωταθλητής σε αυτόν τον τομέα της επιχείρησης. Δημιουργείται αξία για τη χώρα. Είμαστε πραγματικά τυχεροί στην Ελλάδα που έχουμε ένα οικοσύστημα, του οποίου οι τρεις εταιρείες εδώ είναι πολύ καλά παραδείγματα, αλλά είμαστε επίσης τυχεροί που υπάρχουν πολύ περισσότερα που έχουν δημιουργηθεί από την πολύ καλή τεχνολογική εκπαίδευση που έχουμε, την ικανότητα των ανθρώπων και των ατόμων να είναι εξωστρεφείς, την ικανότητα να μπορούν να δημιουργούν παγκόσμιες επιχειρήσεις ξεκινώντας από μικρή κλίμακα και ανεβαίνοντας».
Ο Μάριος Ευθυμιόπουλος, καθηγητής Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο της Λιθουανίας και επικεφαλής του Strategy International, μίλησε στο Newsbeast και την Αλεξία Τασούλη για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την αμερικανική πολιτική στην περιοχή.
Ο Ευθυμιόπουλος αναφέρθηκε στην πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι αυτή η στρατηγική επικεντρώνεται κυρίως στα αμερικανικά συμφέροντα και διαφέρει από τη παραδοσιακή εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Ο καθηγητής επισήμανε ότι η πολιτική αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή, ενώ παράλληλα υπογράμμισε τη σύνδεση της αμερικανικής στρατηγικής με τα συμφέροντα άλλων κρατών και την παγκόσμια σταθερότητα.
Συζητώντας για τη Μέση Ανατολή, ο Ευθυμιόπουλος αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση στο Ιράν και τις σχέσεις με το Ισραήλ, σημειώνοντας την κρισιμότητα της περιοχής για την Ελλάδα και την Κύπρο. Ανέφερε την στρατηγική σημασία της κυπριακής ΑΟΖ, τονίζοντας ότι η Ελλάδα και η Κύπρος παραμένουν κεντρικοί παράγοντες στις εξελίξεις της περιοχής.
H σημασία της ενεργειακής ασφάλειας, των συνεργειών και της ισορροπίας ως προς την εξάρτηση από διαφορετικές πηγές ενέργειας βρέθηκε στο επίκεντρο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.
Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, Chairman & CEO του Ομίλου Aktor και CEO της Atlantic SEE LNG Trade, επεσήμανε πως ο Κάθετος Διάδρομος είναι πολύ σημαντικός για την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να είναι ισχυρή, ενεργειακά ανεξάρτητη και να διατηρεί ισορροπία ως προς την εξάρτησή της από διαφορετικές πηγές. Χαρακτήρισε, μάλιστα, την ισορροπία αυτή ως «γεωπολιτικής σημασίας», καθώς, όπως είπε, προσφέρει σταθερότητα και ασφάλεια. «Η ισορροπία μεταξύ της προμήθειας αμερικανικού LNG και του Κάθετου Διαδρόμου είναι το κλειδί για την ενεργειακή ασφάλεια, που συνδέεται και με την εθνική ασφάλεια», επεσήμανε.
Τόνισε επίσης ότι αποτελεί πρόβλημα το γεγονός πως «η ΕΕ δεν μιλά με μία φωνή». «Θα ήταν πιο ανταγωνιστική σε σχέση με τη Ρωσία και την Κίνα αν, πέρα από το ενιαίο νόμισμα, διέθετε και κοινή οικονομική και αμυντική πολιτική. Πρέπει να την πείσουμε να γίνει ένα κράτος», είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία ότι από τον ερχόμενο χειμώνα ενδέχεται να υπάρξει έλλειψη LNG, κάτι που, όπως εκτίμησε, θα μπορούσε να πυροδοτήσει πληθωριστικές πιέσεις, όπως συνέβη και την περίοδο της πανδημίας.
Πρότεινε ως λύση «μακροπρόθεσμες συμφωνίες» με τις ΗΠΑ και άλλους προμηθευτές, ενώ τόνισε ότι δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία η Ελλάδα, λόγω της γεωπολιτικής της θέσης, να καταστεί πύλη εισόδου LNG μέσω των λιμανιών της.
Βέβαιος ότι οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες θα αρχίσουν να εισάγουν τις μετοχές τους στο «σπίτι» τους, δηλαδή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εμφανίστηκε ο κ. Stephane Boujnah, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext.
«Είμαστε σ’ ένα οικοσύστημα που αναπτύσσουμε τον διάλογο με όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες, ώστε να εισαχθούν στο “σπίτι” τους», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της Euronext, εξηγώντας ότι, αν και θα απαιτηθεί χρόνος, είναι σίγουρος ότι θα διορθωθεί η κατάσταση. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι «αυξάνουμε τις πιθανότητες για τις ελληνικές ναυτιλιακές να εισαχθούν σε μια αγορά που θα γίνει βαθύτερη, μεγαλύτερη και πιο ορατή στους διεθνείς επενδυτές».
Ερωτηθείς για τη επικείμενη αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου από τον MSCI στην κατηγορία των Αναπτυγμένων Αγορών, ο κ. Boujnah έκανε λόγο για επιστροφή στην κανονικότητα. Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά, «αυτό που είχαμε πριν ήταν μια ανωμαλία», αναφερόμενος στην περίοδο που η Αθήνα συγκαταλεγόταν στις Αναδυόμενες Αγορές.
«Το status της ελληνικής οικονομίας ανήκει στις Αναπτυγμένες Αγορές», συμπλήρωσε, εστιάζοντας στην υψηλή καινοτομία, στις προηγμένες τεχνολογικές εταιρείες κ.α. «Πήρε καιρό, αλλά επιστρέφουμε στο φυσιολογικό», επανέλαβε, απορρίπτοντας το επιχείρημα ότι «τα πράγματα ήταν καλύτερα όταν ήμασταν στις Αναδυόμενες Αγορές». Η πραγματικότητα είναι, συνέχισε, ότι η χώρα βρίσκεται στον σωστό δρόμο και ότι η δυναμική είναι σημαντική.
Στο πάνελ «Competing for talent in the New Economy» αναδείχθηκε η ανάγκη η χώρα να διαμορφώσει ένα ισχυρό οικοσύστημα δεξιοτήτων, ανάπτυξης και ευκαιριών για να παραμείνει ανταγωνιστική στη νέα οικονομία.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν η προσέλκυση, η διακράτηση και η αξιοποίηση του ταλέντου, καθώς και η ανάγκη διασύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος και της κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Ο Νίκος Μηλαπίδης, Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, δήλωσε: «Δεν αναζητούμε μόνο κεφάλαια και επενδύσεις αλλά ταλέντα που μπορούμε να τα προσελκύσουμε, να τα κρατήσουμε και να τα αναπτύξουμε. Οι χώρες που θα είναι ανταγωνιστικές θα είναι αυτές που θα δημιουργήσουν ευνοϊκά οικοσυστήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων. Η χώρα μας έχει βελτιώσει τη μακροοικονομική εικόνα, έχει μια δημοσιονομική σταθερότητα, έχει σαφή βελτίωση στην αγορά εργασίας. Βρίσκεται στο κρίσιμο σημείο της καμπής της μετάβασης. Από το 18% η ανεργία έχει πάει στο 8%. Σε επίπεδο ποσότητας είμαστε αρκετά καλά.
Για την ποιότητα τι χρειαζόμαστε; Πολύ περισσότερο επενδύσεις και μια επένδυση στις δεξιότητες. Αν πρέπει να γίνει εθνική προτεραιότητα κάτι στη χώρα είναι από το εκπαιδευτικό σύστημα μέχρι το τελευταίο σύστημα κατάρτισης να μπουν οι δεξιότητες και η διασύνδεση με την αγορά εργασίας στην προμετωπίδα κάθε πολιτικής. Η πολιτική ταλέντου δεν είναι ανεξάρτητη από το εκπαιδευτικό μας σύστημα, από το σύστημα κατάρτισης».
Μια ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον της εργασίας, τον μετασχηματισμό των οργανισμών, τις νέες δεξιότητες και τις προϋποθέσεις προσέλκυσης και διακράτησης ταλέντου ξεδιπλώθηκε με εκπροσώπους της Πολιτείας, της αγοράς και της επιχειρηματικής κοινότητας, στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.
Ο Κώστας Καραγκούνης, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σημείωσε: «Το 27% των θέσεων εργασίας βρίσκεται σε αυξημένο κίνδυνο αυτοματοποίησης. Κυρίως θέσεις σε εργασίες ρουτίνας. Βεβαίως θέσεις που αναμένεται να μετασχηματιστούν μέσα από την αλληλεπίδραση των εργαζομένων με τα συστήματα νοημοσύνης. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Το Υπουργείο Εργασίας εκτελεί ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα αναβάθμισης ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων. Το μεγαλύτερο που έχει γίνει ποτέ, κοντά στους 580.000 ωφελούμενους. Πηγαίνουμε σε όλα τα σχολεία της χώρας, ενημερώνουμε τους μαθητές για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Τα παιδιά που θα επιλέξουν επάγγελμα, πρέπει να έχουν τη γνώση από το Υπουργείο Εργασίας, ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος και πώς θα επηρεάσει η Τεχνητή Νοημοσύνη».
Στο κρίσιμο ζήτημα της αντιμετώπισης της στεγαστικής πρόκλησης και των σύγχρονων μοντέλων κοινωνικής κατοικίας επικεντρώθηκε η συζήτηση με θέμα “Social Real Estate Models: Addressing The Housing Challenge”, στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum 2026.
Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου / Growthfund, κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, αναφέρθηκε στις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Υπερταμείο στην ωρίμαση ανενεργών ακινήτων του Δημοσίου για το μοντέλο της Κοινωνικής Αντιπαροχής, επισημαίνοντας ότι σχεδιάζεται η διαδικασία δημοπράτησης για περίπου 20 ακίνητα εντός του 2026.
Όπως τόνισε, τα ακίνητα αξιολογούνται με βάση την τεχνική τους ωριμότητα, τα χωροταξικά χαρακτηριστικά και τη νομική καθαρότητα, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται χρηματοοικονομική ανάλυση, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της επενδυτικής ελκυστικότητας των έργων. Αναφερόμενος στην πορεία του έργου, σημείωσε ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί έλεγχος σε περίπου 100 ακίνητα σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ παράλληλα έχουν επιτευχθεί σημαντικά ορόσημα για τη διαμόρφωση ώριμων έργων με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Για τα ακίνητα που θα δημοπρατηθούν εντός του 2026, οι διαδικασίες αδειοδότησης και υλοποίησης αναμένεται να εκκινήσουν το 2027.
Τέλος, ανέφερε ότι εντός του Μαΐου 2026 αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ωρίμασης από το Υπερταμείο για το έργο εκσυγχρονισμού 15 φοιτητικών εστιών σε ολόκληρη τη χώρα. Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, με προϋπολογισμό άνω των 220 εκατ. ευρώ.