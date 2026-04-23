Το Newsbeast στους Δελφούς – Live η δεύτερη μέρα από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ

Η ιστορία δεν αφορά απλώς το παρελθόν. Αποτελεί κινητήρια δύναμη για το μέλλον και εργαλείο διαμόρφωσης του επιθυμητού οράματος μιας κοινωνίας. Μέσα από τη μελέτη της, δεν ανατρέχουμε μόνο σε όσα συνέβησαν, αλλά αντλούμε κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό του αύριο, ανέφερε ο Ομότιμος Καθηγητής, King's College Λονδίνου, Πρόεδρος, Βρετανική Σχολή Αθηνών, Sir Roderick Beaton, συνομιλώντας με τον κ. Γιώργο Παπαδημητρίου, Country Managing Partner, Greece - Europe Central Clients & Industries Leader, Europe Central Financial Services Leader EY, στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Η σύγχρονη ελληνική ταυτότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαχρονική συνέχεια της ελληνικής γλώσσας, η οποία μετρά περισσότερα από 3,5 χιλιάδες χρόνια ζωής. Σε αντίθεση με πολλές άλλες περιπτώσεις, η Ελλάδα προσφέρει ένα μοναδικό παράδειγμα πολιτισμικής συνέχειας, όπου μια κοινωνία εξελίσσεται διατηρώντας γλωσσικούς και πολιτισμικούς δεσμούς. Η νεότερη Ελλάδα δεν αποτελεί μόνο κληρονόμο ενός μεγάλου πολιτισμού, αλλά μιας αλληλουχίας πολιτισμών που συνδέονται μέσω της ελληνικής γλώσσας, από την αρχαιότητα, στη ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο έως και την οθωμανική εποχή, όπου η γνώση και χρήση της ελληνικής παρέμειναν καθοριστικές.

Στο παρόν και το μέλλον, η Ελλάδα καλείται να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην Ευρώπη και τη διεθνή κοινότητα, μέσα από τη συμμετοχή της στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Η συμβολή της δεν είναι μόνο γεωπολιτική αλλά και αξιακή. Η έννοια της ισονομίας, δηλαδή της ισότητας απέναντι στον νόμο, γεννήθηκε στις αρχαίες ελληνικές πόλεις-κράτη και παραμένει θεμέλιο των σύγχρονων δημοκρατιών.

Αντίστοιχα, θεσμοί όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποδεικνύουν ότι ιδέες της αρχαιότητας μπορούν να επανεφευρίσκονται και να αποκτούν παγκόσμια σημασία. Ακόμη και οι Δελφοί, που επανήλθαν στο διεθνές προσκήνιο μετά την ανεξαρτησία της Ελλάδας, συμβολίζουν διαχρονικά την αναζήτηση γνώσης και προοπτικής για το μέλλον.

Κεντρικό στοιχείο της ελληνικής ιστορικής εμπειρίας είναι η ανθεκτικότητα. Παρά το γεγονός ότι το σύγχρονο ελληνικό κράτος έχει ιστορία περίπου διακοσίων ετών, έχει αντιμετωπίσει βαθιές κρίσεις, από πολέμους και καταστροφές έως δικτατορίες και οικονομικές δοκιμασίες, καταφέρνοντας κάθε φορά να ανακάμψει. Η έννοια της «εγκαρτέρησης» εκφράζει ακριβώς αυτή τη στάση, την επιμονή και τη συνέχιση της προσπάθειας ακόμη και όταν όλα φαίνονται να καταρρέουν.

Στη σημερινή εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, η ιστορία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Από τη μία πλευρά, καλλιεργεί την κριτική σκέψη μέσα από τη σύγκριση πηγών και την αναζήτηση της σχετικής αλήθειας, μια διαδικασία που υπερβαίνει την αυτοματοποιημένη πληροφορία. Από την άλλη, προσφέρει το απαραίτητο υπόβαθρο για την κατανόηση του παρόντος και τη διαμόρφωση του μέλλοντος. Η ιστορία λειτουργεί ως πυξίδα, καθοδηγεί τον σχεδιασμό και ενισχύει την ικανότητα πρόβλεψης και επιλογής του επιθυμητού δρόμου.