Η τοποθέτηση της Ευρωπαίας εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των δύο Ελλήνων εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την ίδια να απαντά ευθέως στις αιχμές που έχουν διατυπωθεί. Με σαφείς αναφορές στη νομιμότητα της διαδικασίας και αιχμηρά σχόλια προς όσους αμφισβητούν τις αποφάσεις, η επικεφαλής της EPPO έδωσε το δικό της στίγμα για την υπόθεση.

Η ίδια υπογράμμισε ότι το πλαίσιο είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζοντας: «Ο κανονισμός είναι πολύ σαφής». Όπως εξήγησε, το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προχώρησε στην ανανέωση της θητείας των δύο Ελλήνων εισαγγελέων εφαρμόζοντας την ίδια ακριβώς διαδικασία που έχει ακολουθηθεί για περισσότερους από 100 Ευρωπαίους εισαγγελείς σε 22 κράτη-μέλη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό δεν αμφισβητείται».

Στέλνοντας μήνυμα προς όσους εκφράζουν αντιρρήσεις, η Λάουρα Κοβέσι ξεκαθάρισε: «Αν κάποιος πιστεύει ότι το Κολέγιο δεν πήρε τη σωστή απόφαση, να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο. Αλλιώς, δεν υπάρχει λόγος». Αναφερόμενη δε στο ενδεχόμενο απομάκρυνσης των δύο εισαγγελέων που χειρίζονται υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, έθεσε το ερώτημα: «Έκαναν εξαιρετική δουλειά. Ποιος είναι ο λόγος να μην ανανεωθεί η θητεία τους;»

Αναφορικά με τις επικρίσεις περί «τμηματικής» διαχείρισης της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η απάντησή της ήταν κατηγορηματική: «Κατηγορηματικά απορρίπτω όλους αυτούς τους ισχυρισμούς». Παράλληλα, άφησε αιχμές για την προέλευση της κριτικής, σημειώνοντας ότι αποφεύγει να σχολιάζει τοποθετήσεις πολιτικών προσώπων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον Παύλο Τσίμα, η Ευρωπαία Εισαγγελέας δήλωσε ότι συμμερίζεται τη θέση που έχουν εκφράσει ο Έλληνας πρωθυπουργός και κυβερνητικά στελέχη για την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών σε υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ειδα τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει και συμφωνώ ότι πρέπει να γίνουν γρήγορα οι διαδικασίες. Γνωρίζουμε πως υπάρχει προσδοκία από το κοινό να διευκρινιστεί τι συνέβη. Αλλά όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι είμαστε άνθρωποι. Και επίσης, έχουμε μόνο 24 ώρες στις οποίες εργαζόμαστε. Και ίσως πρέπει να κοιμηθούμε λίγο. Και οι πόροι μας είναι πολύ περιορισμένοι. Μέχρι στιγμής, σε αυτή την έρευνα, έχουμε μόνο έναν αστυνομικό που συνεργάστηκε με τους δύο εισαγγελείς μας, τρεις άνθρωποι που πρέπει να αξιολογήσουν χιλιάδες έγγραφα. Πρέπει να ακούσουν εκατοντάδες παρακολουθήσεις. Δεν είναι εύκολο. Αλλά το καλό είναι ότι έχουμε συμφωνία».

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στις επαφές της με την ελληνική κυβέρνηση, λέγοντας: «Χθες, είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών και θα έχουμε περισσότερους πόρους για να προχωρήσουμε περαιτέρω σε αυτήν την έρευνα. Είχα αυτή τη συζήτηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με αλλαγές στη νομοθεσία. Κατάλαβα ότι θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Το καλωσορίζω πραγματικά. Και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Εξέφρασα επίσης μία άποψη. Και πάλι, δεν είναι ότι ζήτησα κάτι από τις ελληνικές αρχές, αλλά έχουμε μια επισκόπηση 24 διαφορετικών δικαστικών συστημάτων και έχουμε μια καλή άποψη του τι πρέπει να γίνει».

Σε ερώτηση για την κριτική περί «σαλαμοποίησης», η απάντησή της ήταν εκ νέου αιχμηρή: «Δεν σχολιάζω τι λένε οι πολιτικοί. Απορρίπτω κάθε κατηγορία και στέκομαι στο πλευρό κάθε δικαστικού, τέτοιοι ισχυρισμοί δεν είναι αληθείς. Νομίζω όλος αυτός ο θόρυβος αποτελεί προσπάθεια να στρέψει την προσοχή από την ουσία του ζητήματος. Και η ουσία δεν αφορά την ανανέωση της θητείας της Εισαγγελίας, αλλά τι συνέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σας θυμίζω τι είπα τον Οκτώβριο εδώ στην Ελλάδα: ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακρωνύμιο της διαφθοράς και του νεποτισμού. Έχω εμπιστοσύνη στους Έλληνες πολίτες ότι θα μπορέσουν να εστιάσουν εκεί που πρέπει».

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σοβαρότητα των ευρημάτων, λέγοντας: «Όσα αναφέρονται στη δικογραφία ορίζονται ως εγκλήματα σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ. Κανείς στον κόσμο δεν θα με πείσει ότι αυτά αποτελούν μέρος της δουλειάς των πολιτικών».

Απαντώντας στο ερώτημα για το πότε αναμένεται να αποκαλυφθεί πλήρως η υπόθεση, η Λάουρα Κοβέσι εξήγησε: «Οι υποθέσεις είναι στο δικαστήριο. Σε κάποιες από τις περιπτώσεις, έχουμε ήδη ολοκληρώσει την έρευνα. Έχουμε ήδη κάποιες αποφάσεις. Αν μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, σχετικά με την άρση της ασυλίας, σε ορισμένες από τις περιπτώσεις, συνεχίζουμε την έρευνα. επειδή πιθανότατα αυτή είναι η πιο γνωστή έρευνα αυτή τη στιγμή. Χθες, λάβαμε την απάντηση από το κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή. Αυτό δείχνει ότι όλοι θέλουν να μάθουν τι συνέβη. Αυτό θα είναι προτεραιότητα για εμάς. Ελπίζω, ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την έρευνα με πολύ γρήγορο ρυθμό. Είμαι πολύ χαρούμενος που είχαμε αυτή τη συμφωνία με τον υπουργό Εσωτερικών για να ορίσουμε μερικοί αστυνομικοί να εργαστούν σε αυτές τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Αυτό θα βοηθήσει πολύ. Και θα μας δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με την υπόθεση».

Η Ευρωπαία εισαγγελέας προχώρησε και σε μια ευρύτερη αποτίμηση για τη διαφθορά, επισημαίνοντας ότι δεν αποτελεί φαινόμενο που αφορά αποκλειστικά μία χώρα. Όπως ανέφερε: «Για μένα, είναι σημαντικό απλώς να σας δώσω ένα παράδειγμα. Φέτος, έχουμε διπλάσιο αριθμό νέων κρουσμάτων που καταγράφονται στην Ελλάδα επειδή πολλοί πολίτες έστειλαν παράπονα σε εμάς. Αυτό είναι καλό σημάδι. Εμπιστεύονται αυτό που κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι συνάδελφοί μας εδώ στην EPPO στην Αθήνα είναι πολύ καλοί. Και πρέπει να θαυμάσω το θάρρος τους και την αποφασιστικότητά τους και τη δραστηριότητά τους για να το αλλάξουν αυτό. Ακούω συνέχεια, “έτσι κάνουμε τα πράγματα στην Ελλάδα”».

Κλείνοντας, τόνισε: «Είχα ακούσει πως είναι μια πολύ διεφθαρμένη χώρα και είχα την εντύπωση ότι ίσως είναι έτσι, ίσως όχι. Τώρα, ως Ευρωπαίος Εισαγγελέας, μετά από πέντε χρόνια λειτουργίας της EPPO, γνωρίζοντας ακριβώς τι συμβαίνει σε 24 κράτη μέλη, πρέπει να σας πω, δεν υπάρχει καθαρή χώρα. Δεν υπάρχει καθαρή χώρα. Υπάρχει διαφθορά παντού. Υπάρχει απάτη παντού. Ίσως το επίπεδο να είναι λίγο υψηλότερο ή όχι. Ίσως υπάρχουν συστημικά ζητήματα ή όχι. Αλλά το γεγονός ότι δεν ανακαλύπτεις και δεν ερευνάς δεν σε κάνει μια καθαρή χώρα».

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας για την εξέλιξη των ερευνών.