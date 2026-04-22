Σε καλό κλίμα διεξήχθη η συνάντηση του υπουργου Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα ενίσχυσης του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης ενημέρωσε την κ. Κοβέσι ότι έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την αύξηση του αριθμού των θέσεων των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων και του αναγκαίου διοικητικού προσωπικού προκειμένου να ολοκληρώνονται το συντομότερο δυνατό οι εκκρεμείς υποθέσεις που βρίσκονται στο στόχαστρο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Η κ. Κοβέσι φέρεται να επανέλαβε τη θέση της ότι η ανανέωση της θητείας των εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο ανήκει στη δική της αρμοδιότητα.

Πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν ότι η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ζήτησε να ενημερωθεί από τον υπουργό πότε θα συνεδριάσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, το οποίο στα μέσα Μαϊου αναμένεται να αποφασίσει για την ανανέωση ή μη της θητείας των εισαγγελικών λειτουργών, για να λάβει την απάντηση ότι εκ του νόμου δεν προβλέπεται καμία παρέμβαση στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες έγινε αναφορά και στη ρύθμιση που ετοιμάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης επαναφέροντας παλαιότερη διάταξη για την ταχύτερη εκκαθάριση ποινικών υποθέσεων που αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα.

Η πολιτική ηγεσία, μάλιστα, του υπουργείου επανέλαβε πως πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία, μετά την απόφαση της Βουλής για την άρση ασυλίας αναφορικά με τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη συνάντηση που διήρκησε τριάντα πέντε λεπτά ήταν παρόντες εκτός από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, ο υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας, η επικεφαλής των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων ,αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ελένη Καρκαμπούνα και ο εισαγγελέας Αντώνης Παπαματθαίου.