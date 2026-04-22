Το κατώφλι του υπουργείου Δικαιοσύνης πέρασε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι.

Η κ. Κοβέσι συναντάται με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, την ώρα που κορυφώνεται η συζήτηση για την ανανέωσή ή όχι της θητείας τριών Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ενώ κρίνεται από Βουλή το θέμα της άρσης ασυλίας των βουλευτών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν ότι τη συνάντηση είχε ζητήσει η ίδια η κ. Κοβέσι.

Σε δηλώσεις της η κ. Κοβεσι έκανε γνωστό πως θα συναντηθεί, εκτός από τον υπουργό Δικαιοσύνης, και με τους υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών.

«Όπως είπα και την προηγούμενη φορά έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις. Ήρθαμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις μας, αλλά αύριο θα μπορώ να πω περισσότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει προγραμματισμένες συναντήσεις με τους τους υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, ενώ αύριο θα παραβρεθεί, στις εργασίες του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, με κεντρικό τίτλο «The Shock of the New».