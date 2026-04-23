Στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών, ο Μάριος Ευθυμιόπουλος, καθηγητής Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο της Λιθουανίας και επικεφαλής του Strategy International, μίλησε στο Newsbeast και την Αλεξία Τασούλη για τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειες της αμερικανικής πολιτικής στην περιοχή.

Ο κ. Ευθυμιόπουλος ανέφερε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν κεντρικό θέμα του φόρουμ, καθώς η περιοχή συνεχίζει να επηρεάζει την παγκόσμια ασφάλεια και οικονομία. Σχολίασε ότι η στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση των αμερικανικών συμφερόντων, με έναν τρόπο που διαφέρει από την παραδοσιακή εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

«Η πολιτική του Τραμπ είναι βασισμένη στο συμφέρον της Αμερικής και όχι στο διεθνές δίκαιο», υπογράμμισε, ενώ πρόσθεσε ότι αυτή η προσέγγιση φέρνει αλλαγές στη διεθνή πολιτική σκηνή.

Ο καθηγητής σημείωσε πως ο Τραμπ δεν ακολουθεί τις παραδοσιακές διεθνείς διαδικασίες, αλλά προτάσσει τα συμφέροντα της Αμερικής.

Η σημασία της Μέσης Ανατολής για την Ελλάδα και την Κύπρο

Ο κ. Ευθυμιόπουλος τόνισε τη γεωπολιτική και εμπορική σημασία της Μέσης Ανατολής για την Ελλάδα και την Κύπρο. Σημείωσε ότι η περιοχή είναι καθοριστική για τις διεθνείς εμπορικές και ναυτιλιακές ροές και ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, λόγω της θέσης τους, επηρεάζονται άμεσα από τις εξελίξεις. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη σημασία της κυπριακής ΑΟΖ και της στρατηγικής της θέσης για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής, τονίζοντας ότι η Κύπρος παίζει σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της ναυσιπλοΐας.

Η σταθερότητα της περιοχής και οι προκλήσεις

Ο καθηγητής αναφέρθηκε στην κατάσταση στο Ιράν, σημειώνοντας ότι η χώρα αυτή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην περιοχή. Εξήγησε ότι η κατάσταση στην περιοχή επηρεάζεται επίσης από τους δορυφόρους του Ιράν, όπως η Χεζμπολάχ και ο Λίβανος. «Το Ιράν και η ευρύτερη περιοχή είναι καθοριστικά για τη σταθερότητα στην περιοχή», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα και η Κύπρος επηρεάζονται άμεσα από αυτές τις εξελίξεις.

Ο κ. Ευθυμιόπουλος σημείωσε ότι η Μέση Ανατολή περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο στρατηγικούς θαλάσσιους δρόμους του κόσμου, όπως τα Στενά του Ορμούζ και του Σουέζ. «Η ναυσιπλοΐα και η ασφαλής μεταφορά προϊόντων είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις στην περιοχή θα μπορούσαν να επηρεάσουν την παγκόσμια εμπορική κίνηση.

