Ανησυχίες για την υποχώρηση της Ευρώπης στον τομέα της καινοτομίας και ειδικότερα στη φαρμακευτική έρευνα, διατυπώθηκαν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όπου τοποθετήθηκαν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου.

Αναφερόμενος στην επικείμενη ολοκλήρωση της αναθεώρησης της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι η τελική κατεύθυνση δεν είναι αρνητική για την καινοτομία, εκφράζοντας ικανοποίηση για την εξέλιξη, καθώς -όπως είπε- αρχικά υπήρχαν αντίθετες τάσεις.

Ωστόσο, υπογράμμισε την υποχώρηση της Ευρώπης σε διεθνές επίπεδο, επισημαίνοντας ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2000 η ήπειρος αντιστοιχούσε στα δύο τρίτα των φαρμακευτικών εφευρέσεων σε σχέση με τις ΗΠΑ, ενώ σήμερα η εικόνα έχει αντιστραφεί. «25 χρόνια μετά η Αμερική έχει φύγει επτά φορές πιο πάνω σε σχέση με την Ευρώπη, ενώ την έχουν ξεπεράσει τόσο η Κίνα όσο και η Ινδία», ανέφερε χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας ως πρόβλημα της Ευρώπης την «αριστερολαγνεία». «Εάν συνεχίσουμε έτσι θα πεινάσουμε. Η Ευρώπη πρέπει να ψηφίσει να γίνει πιο ανταγωνιστική».

Στη συνέχεια, ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου εκτίμησε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε δύσκολη, έως και μειονεκτική θέση στον τομέα της καινοτομίας. Όπως σημείωσε, η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας δεν φαίνεται να φέρνει κάποια ουσιαστική αλλαγή που να ενισχύει αισθητά τη θέση της ηπείρου.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, δεν προκύπτει κάποιο στοιχείο «που να δημιουργεί την εντύπωση ότι κάτι γίνεται υπέρ της Ευρώπης». Επικαλούμενος στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιρειών (EFPIA), ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου υπογράμμισε το επενδυτικό χάσμα, σημειώνοντας ότι μέσα σε ένα έτος η Κίνα επένδυσε 109 δισ. ευρώ στην έρευνα και ανάπτυξη, ενώ η Ευρώπη μόλις 52 δισ. ευρώ, αναδεικνύοντας τη σημαντική απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές.

Σε εξέλιξη η πιλοτική εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων για ογκολογικές θεραπείες

Σε εθνικό επίπεδο, αναφερόμενος στις πολιτικές του υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση της καινοτομίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι η φαρμακευτική δαπάνη έχει αυξηθεί κατά 700-800 εκατ. ευρώ επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι το επόμενο διάστημα θα ενσωματωθούν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση τα λεγόμενα φίλτρα SPC, τα οποία -όπως ανέφερε- «είμαι σίγουρος ότι θα τα αντιγράψουν όλες οι χώρες της Ευρώπης», εξηγώντας ότι αυτά τα φίλτρα θα αποτρέπουν τη συνταγογράφηση φαρμάκων με επικίνδυνες αλληλεπιδράσεις. Όπως σημείωσε, όλες οι αντενδείξεις θα ενσωματωθούν στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ, περιορίζοντας τη δυνατότητα ταυτόχρονης χορήγησης μη συμβατών φαρμάκων.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη η πιλοτική εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων για ογκολογικές θεραπείες στο αντικαρκινικό νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας». Σύμφωνα με τον υπουργό, η πλήρης εφαρμογή τους αναμένεται να συμβάλει στην πιο στοχευμένη θεραπεία των ασθενών, μειώνοντας παράλληλα τη φαρμακευτική δαπάνη για το κράτος και τις αυτόματες επιστροφές (clawback) για τις εταιρείες.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του clawback, ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα κατάργησής του, υπογραμμίζοντας με έμφαση πως «θα υπάρχει όσο υπάρχει η ηλιακή ενέργεια».

Παράλληλα, έκανε λόγο για «γνωστούς μύθους» που -όπως είπε- διακινούνται από τη φαρμακευτική αγορά, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα προσφέρει ευρύτερη πρόσβαση σε φάρμακα σε σχέση με άλλες χώρες.