Στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο Δημήτρης Μιχόπουλος, Thought Igniter & Fixer, μίλησε στο Newsbeast και τον Βίκτωρα Μοντζέλλι για τις εξελίξεις στη γεωπολιτική σκηνή και την αλλαγή των βασικών αξιών που καθοδηγούν τη διπλωματία και τις διεθνείς σχέσεις. Ο κ. Μιχόπουλος ανέφερε ότι η πρόσφατη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις του για μια παγκόσμια δυστοπία, η οποία, αν και φαινόταν εξωπραγματική, έγινε πραγματικότητα πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν.

Ο κ. Μιχόπουλος εξήγησε πως, παρόλο που δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει ακριβώς τον τρόπο και την ημερομηνία που θα ξεκινούσε η σύγκρουση, ήταν φανερό ότι οι πολιτικές και γεωπολιτικές σταθερές που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, θα ανατραπούν. Όπως ανέφερε, το μέλλον των διπλωματικών σχέσεων διαμορφώνεται πλέον με έναν εντελώς νέο τρόπο. Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όπως και άλλες πρόσφατες κρίσεις, δεν είναι πλέον απλώς θέμα διακρατικών διαπραγματεύσεων, αλλά και κοινωνικών δικτύων που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην επικοινωνία και στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων.

Ο κ. Μιχόπουλος θυμήθηκε ότι βρισκόταν στα Εμιράτα, συγκεκριμένα στο Ντουμπάι, από την πρώτη μέρα της επίθεσης του Ιράν και των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο. Μίλησε για τη σημαντική πίεση και τη γεωπολιτική ένταση που επικρατούσε στην περιοχή, η οποία επηρέασε άμεσα την στρατηγική των χωρών του Κόλπου. Ο ίδιος εξήγησε ότι η στρατηγική αυτή, παρά τη σταθερότητα που προσπαθούν να διατηρήσουν τα Εμιράτα, αναγκάζει τις χώρες να προσαρμοστούν γρήγορα στις νέες συνθήκες του πολέμου, με την ενέργεια να παίζει και πάλι κεντρικό ρόλο ως αιτία και αφορμή για τις εξελίξεις.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε επίσης στον ρόλο των κοινωνικών δικτύων, τα οποία, όπως εξήγησε, είναι πλέον το κύριο εργαλείο για τη διαμόρφωση της πολιτικής και των διπλωματικών σχέσεων. Οι διαπραγματεύσεις και οι πολιτικές αποφάσεις, που παραδοσιακά γίνονταν μέσω της διπλωματίας και των επίσημων καναλιών, σήμερα διαμορφώνονται κυρίως μέσω μηνυμάτων και ανακοινώσεων στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο κ. Μιχόπουλος τόνισε ότι αυτή η νέα κατάσταση, που δημιουργείται από τα γεγονότα και τους νέους τρόπους επικοινωνίας, θέτει τη βάση για τα επόμενα 10-15 χρόνια της γεωπολιτικής και της διπλωματίας. Ανέφερε ότι οι βασικές αξίες της διπλωματίας και της γεωπολιτικής έχουν αρχίσει να αλλάζουν και ότι αυτό το νέο μοντέλο θα συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια. Υπογράμμισε ότι, παρά τις ανατροπές και την απώλεια παραδοσιακών σταθερών, ο κόσμος θα πρέπει να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, χωρίς να ξεχνάμε ότι οι κοινωνικοί παράγοντες και τα κοινωνικά δίκτυα είναι πλέον οι καθοριστικοί παράγοντες για την πολιτική διαμόρφωση.