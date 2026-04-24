Νέα βίντεο από την τρομακτική στιγμή των πυροβολισμών που σημειώθηκαν τη Δευτέρα 20 Απριλίου στον αρχαιολογικό χώρο των πυραμίδων του Τεοτιουακάν στο Μεξικό, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Ο δράστης καταγράφεται να κινείται στο χώρο φορώντας μάσκα και κρατώντας σακίδιο πλάτης χωρίς όμως να κινεί υποψίες, λίγα λεπτά πριν εξαπολύσει την επίθεση.

Θυμίζεται ότι ο δράστης άνοιξε πυρ σκοτώνοντας μια 32χρονη τουρίστρια από τον Καναδά. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, συνεχίζει να πυροβολεί στον αέρα για λίγα λεπτά ακόμη με τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο να μένουν ακίνητοι, πεσμένοι στο έδαφος. Λίγο αργότερα ο ίδιος αυτοκτόνησε πάνω στην Πυραμίδα της Σελήνης, τη δεύτερη μεγαλύτερη πυραμίδα (ύψους 43 μέτρων) στον αρχαιολογικό χώρο. Αρκετοί επισκέπτες τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, τρεις εκ των οποίων σοβαρά.

New disturbing video captures the moments leading up to the shooting at the Teotihuacán pyramids that left a Canadian woman dead and 13 others injured, showing the suspect walking with a mask and backpack before opening fire. pic.twitter.com/HYl7e2Mam0 — Breaking911 (@Breaking911) April 24, 2026

Ο άνδρας ταυτοποιήθηκε ως ο 27χρονος Χούλιο Σέζαρ Χάσο Ραμίρεζ, Μεξικανός πολίτης που ζούσε στην πόλη του Μεξικό.

«Ο δράστης σχεδίασε και εκτέλεσε την επίθεση μόνος του και δεν υπάρχει απολύτως καμία ένδειξη -προς το παρόν- ότι είχε εξωτερική βοήθεια ή ότι εμπλέκονταν άλλα άτομα στο περιστατικό αυτό», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας του Μεξικό, Χοσέ Λουίς Σερβάντες Μαρτίνεζ.

Μεταξύ των αντικειμένων που είχε ο 27χρονος, οι Αρχές βρήκαν ένα πιστόλι, μια τσάντα με φυσίγγια και ένα στρατιωτικό μαχαίρι, σύμφωνα με το BBC.

Ο γενικός εισαγγελέας πρόσθεσε ότι βρήκαν επίσης «έντυπα, εικόνες και χειρόγραφα που φαίνεται να σχετίζονται με πράξεις βίας που είναι γνωστό ότι ενδέχεται να έχουν συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Απρίλιο του 1999».