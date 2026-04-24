Την εκτίμηση ότι σε ορίζοντα 3-4 μηνών θα έχει υπογραφεί η συμφωνία για την ανάπτυξη data center στη Δυτική Μακεδονία διατύπωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης παρουσιάζοντας χθες στους οικονομικούς αναλυτές το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης που περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 24 δισ. έως το 2030 και μεγάλης κλίμακας αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ.

Ο κ. Στάσσης έκανε λόγο για δημιουργία μεγάλης ευρωπαϊκής εταιρείας κοινής ωφέλειας που θα συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου.

Η δραστηριοποίηση στα data centers είναι ο ένας από τους δύο βασικούς πυλώνες του νέου επιχειρηματικού πλάνου. Σε πρώτη φάση προβλέπεται η κατασκευή data center ισχύος 300 μεγαβάτ στην Κοζάνη, αξιοποιώντας τη διαθέσιμη γη στις πρώην λιγνιτικές περιοχές, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών στην περιοχή καθώς και τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής (ΑΠΕ και συμβατικές) στο ίδιο σημείο. Πρόκειται για επένδυση ύψους 1,2 δισ. ευρώ η οποία αναμένεται να ξεκινήσει εφέτος και να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2028. Ο κ. Στάσσης ανέφερε ότι γίνονται συζητήσεις με 3 ενδιαφερόμενους, με 2 εκ των οποίων είναι πολύ προχωρημένες. Σε επόμενο στάδιο εξετάζεται η επέκταση του data center στο 1 γιγαβάτ και συνολικά η ανάπτυξη 4 γιγαβάτ (2 στην Ελλάδα και 2 σε χώρες της περιοχής).

Ο δεύτερος πυλώνας του νέου επιχειρηματικού σχεδίου είναι η ανάπτυξη στους τομείς όπου ήδη δραστηριοποιείται η ΔΕΗ, δηλαδή παραγωγή – προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, και δίκτυα με επέκταση σε νέες χώρες (Σλοβακία, Πολωνία, Ουγγαρία), πέρα από Ρουμανία, Βουλγαρία, Ιταλία και Κροατία όπου ο όμιλος έχει ήδη παρουσία.

Ο κ. Στάσσης έκανε λόγο για σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην περιοχή που προκύπτουν από το συνδυασμό των υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, οι οποίες δεν προβλέπεται να υποχωρήσουν στο προσεχές μέλλον και την μεγάλη αύξηση της ζήτησης που αναμένεται να προκύψει για μια σειρά από λόγους: ανάπτυξη των οικονομιών, εξηλεκτρισμός μεταφορών και θέρμανσης, απόσυρση παλιών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, αυξημένες ανάγκες της Ουκρανίας λόγω καταστροφής των μισών σχεδόν μονάδων λόγω του πολέμου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνεδριάσει στις 14 Μαΐου 2026 για να εγκρίνει την αύξηση η οποία αναμένεται να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί στα τέλη Μαΐου. Δύο βασικοί μέτοχοι, η κυβέρνηση και το CVC ανακοίνωσαν ήδη χθες την πρόθεση τους να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου. Προβλέπεται επίσης προτεραιότητα κατανομής για τη διάθεση των Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας που θα συμμετάσχουν στην προσφορά