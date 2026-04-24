Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία βρίσκονται σήμερα, Παρασκευή 24/4 οι δημοτικοί υπάλληλοι μετά από απόφαση που έλαβε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ).

Στις 11:00 αναμένεται να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24-Πλατεία Καραϊσκάκη) και στη συνέχεια θα προχωρήσουν σε πορεία διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Εσωτερικών (Βασ. Σοφίας 15) με επιδίωξη τη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία.

Οι εργαζόμενοι απεργούν διεκδικώντας μονιμοποίηση των εργαζομένων που απασχολούνται επί σειρά ετών με αλλεπάλληλες και επαναλαμβανόμενες συμβάσεις, στις κοινωνικές δομές των δήμων (παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, Κέντρα Κοινότητας, κ.α.).