Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει μετά τον ισχυρό σεισμό που ταρακούνησε την Κρήτη ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης. «Ακόμα και μισό μέτρο θαλάσσιο σεισμικό κύμα είναι επικίνδυνο για τα μικρά παιδιά» τονίζει και ζητά από τους πολίτες να αποφύγουν για λίγο τα μπάνια.

Ειδικότερα ο σεισμολόγος επιχειρώντας να καθησυχάσει το κοινό, εξηγεί τα χαρακτηριστικά του φαινομένου και δίνοντας σαφείς οδηγίες για τις επόμενες ώρες.

«Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την Κρήτη. Αναμενόμενο είναι μην σας ανησυχεί. Τους τελευταίους μήνες καταγράφαμε έντονη μικροσεισμική ακολουθία στη περιοχή» επισημαίνει.

«Για μερικές ημέρες ακολουθείστε τα γνωστά μέτρα και καλέστε τους μηχανικούς να ελέγξουν τα σπίτια σας αν είναι παλιά και έχουν σημάδια καταπόνησης. Λόγω μικρού εστιακού βάθους (10χμ) θα υπάρξουν πολλοί μικρότεροι σεισμοί τα επόμενα 24ωρα» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος προειδοποιεί, επίσης, για το ενδεχόμενο μικρών θαλάσσιων σεισμικών κυμάτων, εξηγώντας ότι ακόμη και κύματα ύψους μισού μέτρου μπορεί να είναι επικίνδυνα, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά. Για τον λόγο αυτό, συνιστά την αποφυγή κολύμβησης τις επόμενες ημέρες, έως ότου υπάρξει πλήρης εικόνα της σεισμικής δραστηριότητας.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άκη Τσελέντη

«ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΝΑ ΚΡΗΤΗ 24/04/2026 06:18, M=5.7, EΠIK:405 XΛM. NNA AΘHNAΣ, 25 XΛM. NNΔ TOY ΓOYΔOYPA ΛAΣIΘIOY στο θαλάσσιο χώρο.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την Κρήτη. Αναμενόμενο είναι μη σας ανησυχεί.

Τους τελευταίους μήνες καταγράφαμε έντονη μικροσεισμική ακολουθία στη περιοχή.

Για μερικές ημέρες ακολουθείστε τα γνωστά μέτρα και καλέστε τους μηχανικούς να ελέγξουν τα σπίτια σας αν είναι παλιά και έχουν σημάδια καταπόνησης.

Λόγω μικρού εστιακού βάθους (10χμ) θα υπάρξουν πολλοί μικρότεροι σεισμοί τα επόμενα 24ωρα.

Δεν χρειάζεται πανικός και μάλλον το φαινόμενο θα ολοκληρωθεί με μικρότερους σεισμούς ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ να δούμε την ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ. ΚΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕΙΣΜΟ.

Υπενθυμίζω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι από το εσωτερικό των σπιτιών μας βαριά αντικείμενα κλπ όπως και ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ. Δεν υπάσχει λόγος να χάσετε τη ψυχραιμία σας.

Από το προηγούμενο καλοκαίρι που κολύμπαγα στη περιοχή ένιωθα πολλές δονήσεις και είχα κάνει σχετική ανάρτηση με οδηγίες προφύλαξης των μικρών παιδιών από μικρά τσουνάμι.

Η περιοχή έχει δώσει και στο παρελθόν ισχυρή δόνηση. Συγκεκριμένα στις 2 Μαΐου 2020 είχε σημειωθεί λίγο νοτιότερα σεισμός μεγέθους 6,6 Ρίχτερ, ο οποίος ΔΕΝ προκάλεσε σημαντικές ζημιές, ωστόσο, είχε δημιουργήσει μικρό τσουνάμι που καταγράφηκε στην Ιεράπετρα και την Κάσο.

Επειδή ξεκινά η τουριστική περίοδος μην διαδίδετε το γνωστό ΡΑΔΙΟ ΣΕΙΣΜΟΑΡΒΥΛΑ. Οι ξένοι δεν γνωρίζουν από σεισμούς οπότε ενημερώστε τους ότι στην Ελλάδα είναι συνηθισμένο φαινόμενο! Πιο πολύ κινδυνεύουν από το να τους πέσει καμία βίδα από drone του Ιράν στο κεφάλι.

ΑΣ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΤΑ ΜΠΑΝΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟ ΜΕΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΚΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ.

(**) Γενικά οι σεισμοί στη Κρήτη οφείλονται στη σύγκρουση της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής «πλάκας». Καθώς κινούνται με αντίθετη φορά η μία προς την άλλην, η Αφρικανική πλάκα βυθίζεται κάτω από την Ευρασιατική, σε μια διεργασία που εξελίσσεται ακατάπαυστα επί εκατομμύρια χρόνια.

Η Κρήτη έχει την κακή τύχη να βρίσκεται ακριβώς στο σημείο σύγκρουσης των δύο κολοσσιαίων πλακών».

