Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (24/4) και ειδικότερα στις 06:18 ανοιχτά του Λασιθίου Κρήτης. Η σεισμική δόνηση, που χαρακτηρίζεται «πολύ ισχυρή», καταγράφτηκε στον θαλάσσιο χώρο 23 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του χωριού Γούδουρας, στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, ή 405 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με δεδομένα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 9,7 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε μέγεθος 5,8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση ο σεισμός ήταν 5,5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, αλλά στη συνέχεια το μέγεθός του αναθεωρήθηκε.

«Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλο το Λασίθι και στην υπόλοιπη Κρήτη»

Για τον σεισμό μίλησε στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» o πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

Όπως δήλωσε: «Έχουμε έναν σεισμό νότια του Λασιθίου. Το πρώτο μέγεθος είναι 5,5 στον θαλάσσιο χώρο στα 5 χιλιόμετρα βάθος. Δεν έχουμε ακόμα δει τα ακριβή στοιχεία του σεισμού γιατί είναι το αυτόματο σύστημα, θεωρώ ότι είναι ένας σεισμός ο οποίος θα έγινε αντιληπτός σε μεγάλο εύρος και στην Κρήτη και στην Κάσο και στην Κάρπαθο, αλλά περισσότερα στοιχεία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Περιμένουμε ουσιαστικά τις καταγραφές για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την όλη κατάσταση.

Είναι κοντά στη Χέρσο, πρέπει να έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλο το Λασίθι και στην υπόλοιπη Κρήτη. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται το ακριβές μέγεθος και η ακριβής θέση, στα 5 χιλιόμετρα είναι επιφανειακός ο σεισμός, αλλά τα επιμέρους στοιχεία και τα ακριβή στοιχεία θα τα ξέρουμε σε λίγη ώρα».

«Είμαστε σε αναμονή για να δούμε αν υπάρχουν θέματα, προβλήματα και ζητήματα»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, δήλωσε στο ΕΡΤnews (εκπομπή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ), ότι: «Ήταν αισθητός ο σεισμός σε όλη την Ανατολική Κρήτη. Ήδη έχουμε επικοινωνήσει με τον Δήμο Ιεράπετρας μια που το εστιακό σημείο ήταν νότια του Δήμου της Ιεράπετρας.

Είμαστε σε αναμονή για να δούμε αν υπάρχουν θέματα, προβλήματα και ζητήματα. Έχουμε ήδη βάλει σε ετοιμότητα την πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας, οπότε είμαστε σε αναμονή για τις εξελίξεις.

Είμαστε συνηθισμένοι στους σεισμούς γενικότερα και εμπιστευόμαστε όλους τους κανόνες δόμησης που υπάρχουν. Όμως υπάρχουν και περιοχές με σπίτια παλαιότερα, όπου σε συνεργασία με τους δήμους θα δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι λίγο κάτω από την Ιεράπετρα και είναι περίπου μια απόσταση μικρή από ότι είδαμε και εμείς».

Δεν υπάρχει αναφορά στις πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιοχής για ζημιές, ενώ υπάρχει μεγάλη ακολουθία, με μετασεισμούς, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 9,7 χιλιόμετρα.

«Η Ιεράπετρα δίνει σεισμούς και μεγάλους σεισμούς. Είναι ένας χώρος που έχουμε συνεχώς μεγάλη σεισμικότητα»

Για τον σεισμό στην Κρήτη μίλησε στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Καθηγητής Γεωλογίας και Γεωδυναμικής Ευθύμιος Λέκκας.

«Είναι ένας σεισμός 5,5 Ρίχτερ. Τουλάχιστον ένα προκαταρκτικό μέγεθος, με έντονη αισθητότητα σε όλη την Κρήτη. Δεν έχουμε ακόμα πληροφορίες για τις επιπτώσεις. Επιφανειακός σε βάθος πέντε χιλιόμετρα, σε ένα γνωστό μέρος το οποίο δίνει σεισμούς, δίνει σεισμούς, αλλά δεν έχουμε ακόμα ακριβή στοιχεία για να κάνουμε εκτιμήσεις. Ενδεχομένως να είναι ένας σεισμός και όχι δύο πρέπει να δούμε τα στοιχεία. Μια μικρή επιφύλαξη για να έχουμε τα ακριβή στοιχεία», είπε αρχικά.

«Η Ιεράπετρα δίνει σεισμούς και μεγάλους σεισμούς. Είναι ένας χώρος που έχουμε συνεχώς μεγάλη σεισμικότητα σε όλα τα σημεία. Βεβαίως η περιοχή όλη είναι μια ενεργός τεκτονική περιοχή με πάρα πολλά ρήγματα στον υποθαλάσσιο χώρο. δεν έχει καμία σχέση με το Αρκαλοχώρι. Είναι πολύ νωρίς, αλλά πιθανώς να είναι ο κυρίως σεισμός», συνέχισε ο κ. Λέκκας.