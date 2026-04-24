Αθώος κρίθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ο Νίκος Ρωμανός για την υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους τον Οκτώβριο του 2024.

Το δικαστήριο, με ομόφωνη απόφασή του, απάλλαξε από κάθε κατηγορία τον Νίκο Ρωμανό υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως που ζήτησε την αθώωσή του λόγω «σοβαρών αμφιβολιών».

Η απόφαση ανακοινώθηκε σε μια ασφυκτικά γεμάτη από κόσμο δικαστική αίθουσα στην εκπνοή του χρόνου λήξης του 18μηνου της προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων.

Επιπλέον, με την απόφασή τους οι δικαστές αποφάσισαν την απαλλαγή δυο κατηγορουμένων και την ενοχή ακόμα δύο, που κάθονται στο εδώλιο, κάτι που είχε εισηγηθεί και η εισαγγελέας της έδρας.

Μεταξύ των κατηγορουμένων που κρίθηκαν ένοχοι είναι και η γυναίκα που τραυματίστηκε κατά την ισχυρή έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας, όπου έχασε τη ζωή του ο 36χρονος σύντροφός της.

«Οι τρεις αθωωθέντες μπορούν να αποχωρήσουν», είπε ο πρόεδρος.

Στο άκουσμα της απόφασης δεκάδες αλληλέγγυοι που βρίσκονταν έξω από τη δικαστική αίθουσα φώναξαν συνθήματα συμπαράστασης.

Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται προκειμένου να αποφασιστεί αν θα αναγνωριστούν ελαφρυντικά ή όχι στους καταδικασθέντες, κάτι που θα καθορίσει και τις ποινές που θα επιβληθούν στη συνέχεια.

Τα μέτρα είναι δρακόντεια και οι έλεγχοι της αστυνομίας αυστηροί, ενώ οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο εδώλιο λίγο μετά τις 11 συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Στις μπροστινές θέσεις της δικαστικής αίθουσας κάθονται γονείς των κατηγορουμένων.