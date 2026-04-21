Την απαλλαγή του Νίκου Ρωμανού και δύο συγκατηγορουμένων του και την ενοχή δυο για την υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους τον Οκτώβριο του 2024 εισηγήθηκε η εισαγγελεας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Η εισαγγελική λειτουργός, αναφερόμενος στο Νίκο Ρωμανό και τους δύο συγκατηγορουμένους του για τους οποίους ζήτησε την αθώωση, έκανε λόγο για σοβαρές αμφιβολίες.

Η εισαγγελέας εστίασε στα αποτελέσματα της έκθεσης δακτυλοσκόπησης όπου αναγραφόταν ότι «εντός σχισμένης και ρυπαρής σακούλας απορριμμάτων Σάνιτας βρέθηκε τυλιγμένο όπλο» πάνω στην οποία εντοπίστηκε ένα τμήμα εξωτερικού δακτυλικού αποτυπώματος του Νίκου Ρωμανού και ένα εσωτερικό του πέμπτου κατηγορουμένου.

Όπως σημείωσε «διαπιστώθηκε πως εκτός από τα αποτυπώματα κατηγορουμένων υπήρχαν κι άλλα αταυτοποίητα. Το γεγονός αυτό μαρτυρά ότι το πρώτον η σακούλα δεν είναι μιας χρήσεως και χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές… δεν μπορώ να φανταστώ ότι χρειάστηκαν πέντε άνθρωποι για να βάλουν τα όπλα σε μια τσάντα… Είναι δυνατόν να πήρε μέτρα για να είναι καθαρό το όπλο, αλλά να μην έκανε το ίδιο και για τη σακούλα; Λάβετε υπόψη σας ότι το ιδεολογικό πεδίο του χώρου έχει πολυσυλλεκτικό σκοπό και μια σακούλα μπορεί αν χρησιμοποιηθεί για ειρηνικό ή και για πολεμικό σκοπό όχι από τον ίδιο άνθρωπο».

«Από την έκρηξη και μέχρι τη σύλληψη καμία συνήθεια τους δεν άλλαξε, ούτε πανικός, ούτε διάθεση απόκρυψης. Οι όποιες ενδείξεις δεν αναδείχθηκαν στο δικαστήριο σας ως πλήρης αποδείξεις. Σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση εγείρονται πολύ σοβαρές αμφιβολίες για αυτό ζητώ την απαλλαγή τους. Αντίστοιχα ζητώ την απαλλαγή του τρίτου κατηγορούμενου όλες τις πράξεις για τους ίδιους λόγους αφού απλά συνοδεύσει την σχέση τους σε ένα ραντεβού», τόνισε η εισαγγελέας.

Αναφερόμενη στις δύο πρώτες κατηγορούμενες, η εισαγγελέας εξέφρασε τη θέση πως από την ακροαματική διαδικασία

αποδείχθηκε ότι τέλεσαν κατά περίπτωση σειρά κακουργηματικών πράξεων μεταξύ των οποίων και αυτή της συγκρότησης και ένταξης τρομοκρατικής οργάνωσης.

Η εισαγγελέας χαρακτήρισε την υπόθεση «δυσχερή και λεπτή» και μίλησε για τις κοινωνικές σχέσεις του άνδρα που έχασε τη ζωή του στο διαμέρισμα με τις δυο κατηγορούμενες για τις οποίες ζήτησε να καταδικαστούν.

Τους περιέγραψε ως «τρεις στενούς φίλους που συμμετέχουν στο αναρχικό κίνημα το οποίο αποδέχεται τον ένοπλο αγώνα, δηλαδή στη χρήση όπλων στην καταχρηστική κρατική βία που δεν έχουν στόχο την ανατροπή του πολιτεύματος» και πρόσθεσε πως θεωρεί «αδιανόητο να έχουν εμφιλοχωρήσει ψέμματα μεταξύ τους».

Μιλώντας για το διαμέρισμα των Αμπελόκηπων είπε πως αποτελούσε «ιδανικό κρησφύγετο».

Μάλιστα, συμπέρανε ότι επρόκειτο για «πολυπρόσωπη ομάδα» καθώς, όπως τόνισε η εισαγγελική λειτουργός, από την έρευνα προέκυψαν επικοινωνίες και με άλλα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί που είχαν στόχο άγνωστη κρατική δομή.