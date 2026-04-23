Στην προσαγωγή ενός 43χρονου πρώην αθλητή μαχητικού σπορ, με διακρίσεις κυρίως σε νεαρή ηλικία (μεταξύ άλλων και μετάλλιο σε παγκόσμιο κύπελλο), προχώρησαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ μετά από έλεγχο στην περιοχή της Κορινθίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί σταμάτησαν το ΙΧ αυτοκίνητο που επέβαινε ο 43χρονος και κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντόπισαν περίπου 1.15 εκατ. ευρώ σε μετρητά (χαρτονομίσματα των 20 και των 50 ευρώ).

Άμεσα ενημερώθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που προχώρησε στον σχηματισμό δικογραφίας.

Ο 43χρονος εξετάστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στη ΓΑΔΑ, όπου φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τα χρήματα προέρχονται από επιχειρηματίες της Αττικής το οποίο μετέφερε σε επιχειρηματία της Πελοποννήσου.

Ο 43χρονος μετά την κατάθεση που έδωσε αφέθηκε ελεύθερος, όμως θα πρέπει να αποδείξει την πηγή προέλευσης των χρημάτων και κατά πόσον αυτά είναι νόμιμα και όχι από εγκληματική – παράνομη δραστηριότητα.