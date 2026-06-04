Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση απάτης στις Κυκλάδες που εξιχνίασε η Αστυνομία, με θύματα ανυποψίαστους πολίτες και δράστες έναν 31χρονο και μία 22χρονη που συνελήφθησαν στη Νάξο, μετά από συντονισμένη επιχείρηση των τοπικών αρχών και της λιμενικής αρχής Πάρου, την ώρα που προσπαθούσαν να διαφύγουν. Οι δύο δράστες είχαν στήσει μία καλοκουρδισμένη κομπίνα, καθώς παρίσταναν τους επαγγελματίες λογιστές.



Προσέγγιζαν τα θύματά τους και, με το πρόσχημα ότι μπορούν να τους εξασφαλίσουν σημαντικές μειώσεις στη φορολογία τους, κατάφερναν να τους αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα Νάξου. Ο ένας από τους δύο εμπλεκόμενους, προσποιούμενος τον υπάλληλο λογιστικού γραφείου καλούσε τηλεφωνικά διάφορους πολίτες καταφέρνοντας να πείσει τέσσερις συνολικά γυναίκες από το νησί της Νάξου, να παραδώσουν κοσμήματα που φύλασσαν στο σπίτι τους σε υποτιθέμενο «συνάδελφο» του, με τον οποίον συναντήθηκαν σε προκαθορισμένο σημείο, προκειμένου να τα καταγράψει και να αποφύγουν τη φορολόγηση τους.

Αρχικά εντοπίσθηκε ο 31χρονος και στη συνέχεια, με τη συνδρομή της Λιμενικής Αρχής Πάρου, η 22χρονη η οποία είχε επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.

Τα αφαιρεθέντα τιμαλφή που βρέθηκαν στην κατοχή τους, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους δικαιούχους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.