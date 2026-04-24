Την ένταση του ισχυρού σεισμού που σημειώθηκε στην Κρήτη τα ξημερώματα καταγράφει βίντεο από το εσωτερικό κατοικίας στις Μοίρες, αποτυπώνοντας με σαφήνεια τη δύναμη της δόνησης που αναστάτωσε την περιοχή.

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό, το οποίο δημοσιεύτηκε από τη σελίδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά», φαίνονται φωτιστικά να κινούνται έντονα, σχεδόν σαν να «χορεύουν», λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την εκδήλωση του σεισμού των 5,7 Ρίχτερ, που καταγράφηκε στις 06:18 το πρωί.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σητείας, Γιώργο Ζερβάκη, «ο σεισμός ήταν έντονος και είχε και αρκετή διάρκεια. Αυτό δημιούργησε αναστάτωση στους κατοίκους, που εξακολουθούν να νιώθουν δονήσεις, αφού καταγράφονται πιθανότατα μετασεισμοί».

Τόσο ο δήμαρχος Σητείας όσο και ο δήμαρχος Ιεράπετρας, Μανώλης Φραγκούλης τόνισαν από νωρίς το πρωί με όλους τους φορείς, συνιστούν ψυχραιμία στους πολίτες, τονίζοντας ότι το φαινόμενο παρακολουθείται, όπως αναφέρει ανταπόκριση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Από τους ελέγχους που έχουν γίνει έως τώρα και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν έχουν υπάρξει αναφορές για καταστροφές.

Πάντως μέχρι αυτή την ώρα, στην ίδια περιοχή, μετά τα 5,7 Ρίχτερ έχουν καταγραφεί αρκετές ακόμα σεισμικές δονήσεις. Χαρακτηριστική είναι σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 09:14, καθώς και σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που καταγράφηκε στις 08:28.