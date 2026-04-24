Για τον σεισμό που ταρακούνησε την Κρήτη το πρωί της Παρασκευής 24/4 μίλησε στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Καθηγητής Γεωλογίας και Γεωδυναμικής Ευθύμιος Λέκκας.

«Είναι ένας σεισμός 5,5 Ρίχτερ. Τουλάχιστον ένα προκαταρκτικό μέγεθος, με έντονη αισθητότητα σε όλη την Κρήτη. Δεν έχουμε ακόμα πληροφορίες για τις επιπτώσεις. Επιφανειακός σε βάθος πέντε χιλιόμετρα, σε ένα γνωστό μέρος το οποίο δίνει σεισμούς, αλλά δεν έχουμε ακόμα ακριβή στοιχεία για να κάνουμε εκτιμήσεις. Ενδεχομένως να είναι ένας σεισμός και όχι δύο, πρέπει να δούμε τα στοιχεία. Μια μικρή επιφύλαξη για να έχουμε τα ακριβή στοιχεία», είπε αρχικά.

«Η Ιεράπετρα δίνει σεισμούς και μεγάλους σεισμούς. Είναι ένας χώρος που έχουμε συνεχώς μεγάλη σεισμικότητα σε όλα τα σημεία. Βεβαίως η περιοχή όλη είναι μια ενεργός τεκτονική περιοχή με πάρα πολλά ρήγματα στον υποθαλάσσιο χώρο. Δεν έχει καμία σχέση με το Αρκαλοχώρι. Είναι πολύ νωρίς, αλλά πιθανώς να είναι ο κυρίως σεισμός», συνέχισε ο κ. Λέκκας.