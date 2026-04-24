Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε στην Κρήτη λίγο πριν από τις 06:30 το πρωί η σεισμική δόνηση με ένταση 5,7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή 23 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γούδουρα Σητείας. Η σεισμική δόνηση έγινε έντονα αισθητή σε ένα μεγάλο τμήμα στα νότια κυρίως παράλια, με τους κατοίκους περιοχών τόσο της Σητείας όσο και της Ιεράπετρας να σηκώνονται από τα κρεβάτια τους.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σητείας, Γιώργο Ζερβάκη, «ο σεισμός ήταν έντονος και είχε και αρκετή διάρκεια. Αυτό δημιούργησε αναστάτωση στους κατοίκους, που εξακολουθούν να νιώθουν δονήσεις, αφού καταγράφονται πιθανότατα μετασεισμοί».

Τόσο ο δήμαρχος Σητείας όσο και ο δήμαρχος Ιεράπετρας, Μανώλης Φραγκούλης, που έχουν επικοινωνήσει, όπως τόνισαν από νωρίς το πρωί με όλους τους φορείς, συνιστούν ψυχραιμία στους πολίτες, τονίζοντας ότι το φαινόμενο παρακολουθείται, όπως αναφέρει ανταπόκριση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Από τους ελέγχους που έχουν γίνει έως τώρα και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν έχουν υπάρξει αναφορές για καταστροφές.

Πάντως μέχρι αυτή την ώρα, στην ίδια περιοχή, μετά τα 5,7 Ρίχτερ έχουν καταγραφεί αρκετές ακόμα σεισμικές δονήσεις. Χαρακτηριστική είναι σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 09:14, καθώς και σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που καταγράφηκε στις 08:28.

«Υπήρχε ένα alert για την περιοχή»

Ο Β. Καραστάθης, Διευθυντής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου μίλησε την ΕΡΤ για τον σεισμό στην Κρήτη και σημείωσε: «Είναι ένας τυπικός ισχυρός σεισμός για την περιοχή. Παρατηρούμε κάτι πολύ γνώριμο για τον ελληνικό χώρο. Ένας σεισμός αυτής της τάξης μεγέθους είναι συνήθης για την ευρύτερη αυτή περιοχή.

Το ιδιαίτερα χαρακτηριστικό αυτής της περίπτωσης που βιώνουμε τώρα είναι ότι είχε προσεισμική ακολουθία, για την ακρίβεια από τις 14 του μηνός είχαν εμφανιστεί προσεισμοί στην περιοχή

Όταν υπάρχει μία ακολουθία που επιμένει, πάντα είμαστε επιφυλακτικοί ότι μπορεί να έρθει. Δεν ήμασταν σίγουροι για το μέγεθος αλλά υπήρχε ένα alert για την περιοχή τη συγκεκριμένη. Είχαμε και προσεισμούς αρκετά ισχυρούς. Δηλαδή στις 19 του μηνός υπήρχε προσεισμός άνω του 4, 4,5 και γενικά υπήρχε μία ιδιαίτερα έντονη προσεισμική ακολουθία.

Ο σεισμός μεγέθους 5,7 Ρίχτερ ξεκάθαρα ήταν αισθητός γιατί το μέγεθός του ήταν πάρα πολύ μεγάλο.

Είναι σε απόσταση ασφαλείας, δηλαδή μια απόσταση 25 χιλιομέτρων από τις ακτέρς εξασφαλίζει κάποια μείωση των βλαβών. Θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα αν ο 5,7 ήταν στην Χέρσο, μέσα στη ξηρά, δίπλα από κατοικημένες ζώνες.

Είναι πολύ πιθανόν να είναι ο κύριος σεισμός. Θα πρέπει να δούμε τη μετυασεισμική ακολουθία, η οποία είναι έντονη. Ενδεχομένως να έχουμε μετασεισμό της τάξεως των 4,6, 4,7 Ρίχτερ».

Για τον σεισμό μίλησε στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» και ο καθηγητής Γεωλογίας και Γεωδυναμικής, Ευθύμιος Λέκκας.

«Είναι ένας σεισμός 5,5 Ρίχτερ. Τουλάχιστον ένα προκαταρκτικό μέγεθος, με έντονη αισθητότητα σε όλη την Κρήτη. Δεν έχουμε ακόμα πληροφορίες για τις επιπτώσεις. Επιφανειακός σε βάθος πέντε χιλιόμετρα, σε ένα γνωστό μέρος το οποίο δίνει σεισμούς, αλλά δεν έχουμε ακόμα ακριβή στοιχεία για να κάνουμε εκτιμήσεις. Ενδεχομένως να είναι ένας σεισμός και όχι δύο, πρέπει να δούμε τα στοιχεία. Μια μικρή επιφύλαξη για να έχουμε τα ακριβή στοιχεία», είπε αρχικά.

«Η Ιεράπετρα δίνει σεισμούς και μεγάλους σεισμούς. Είναι ένας χώρος που έχουμε συνεχώς μεγάλη σεισμικότητα σε όλα τα σημεία. Βεβαίως η περιοχή όλη είναι μια ενεργός τεκτονική περιοχή με πάρα πολλά ρήγματα στον υποθαλάσσιο χώρο. Δεν έχει καμία σχέση με το Αρκαλοχώρι. Είναι πολύ νωρίς, αλλά πιθανώς να είναι ο κυρίως σεισμός», συνέχισε ο κ. Λέκκας.

Ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης, σε ανάρτησή, σημειώνει ότι η δόνηση εντάσσεται σε μια ήδη ενεργή σεισμική ακολουθία στην περιοχή, ενώ υπογραμμίζει ότι το φαινόμενο θεωρείται αναμενόμενο. Ο ίδιος, προειδοποιεί, επίσης, για το ενδεχόμενο μικρών θαλάσσιων σεισμικών κυμάτων, σημειώνοντας ότι ακόμα και κύματα ύψους μισού μέτρου μπορεί να είναι επικίνδυνα, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά. Για τον λόγο αυτό, συνιστά την αποφυγή κολύμβησης τις επόμενες ημέρες, έως ότου υπάρξει πλήρης εικόνα της σεισμικής δραστηριότητας.

Η ανάρτησή του:

«ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΝΑ ΚΡΗΤΗ 24/04/2026 06:18, M=5.5, EΠIK:405 XΛM. NNA AΘHNAΣ, 25 XΛM. NNΔ TOY ΓOYΔOYPA ΛAΣIΘIOY στο θαλάσσιο χώρο.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την Κρήτη. Αναμενόμενο είναι μη σας ανησυχεί.

Τους τελευταίους μήνες καταγράφαμε έντονη μικροσεισμική ακολουθία στη περιοχή.

Για μερικές ημέρες ακολουθείστε τα γνωστά μέτρα και καλέστε τους μηχανικούς να ελέγξουν τα σπίτια σας αν είναι παλιά και έχουν σημάδια καταπόνησης.

Λόγω μικρού εστιακού βάθους (10χμ) θα υπάρξουν πολλοί μικρότεροι σεισμοί τα επόμενα 24ωρα.

Δεν χρειάζεται πανικός και μάλλον το φαινόμενο θα ολοκληρωθεί με μικρότερους σεισμούς ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ να δούμε την ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ.

Υπενθυμίζω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι από το εσωτερικό των σπιτιών μας βαριά αντικείμενα κλπ όπως και ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ. Δεν υπάσχει λόγος να χάσετε τη ψυχραιμία σας.

Από το προηγούμενο καλοκαίρι που κολύμπαγα στη περιοχή ένιωθα πολλές δονήσεις και είχα κάνει σχετική ανάρτηση με οδηγίες προφύλαξης των μικρών παιδιών από μικρά τσουνάμι.

Επειδή ξεκινά η τουριστική περίοδος μην διαδίδετε το γνωστό ΡΑΔΙΟ ΣΕΙΣΜΟΑΡΒΥΛΑ. Οι ξένοι δεν γνωρίζουν από σεισμούς οπότε ενημερώστε τους ότι στην Ελλάδα είναι συνηθισμένο φαινόμενο! Πιο πολύ κινδυνεύουν από το να τους πέσει καμία βίδα από drone του Ιράν στο κεφάλι 🙂.

ΑΣ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΤΑ ΜΠΑΝΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟ ΜΕΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΚΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ.

(**) Γενικά οι σεισμοί στη Κρήτη οφείλονται στη σύγκρουση της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής «πλάκας». Καθώς κινούνται με αντίθετη φορά η μία προς την άλλην, η Αφρικανική πλάκα βυθίζεται κάτω από την Ευρασιατική, σε μια διεργασία που εξελίσσεται ακατάπαυστα επί εκατομμύρια χρόνια.

Η Κρήτη έχει την κακή τύχη να βρίσκεται ακριβώς στο σημείο σύγκρουσης των δύο κολοσσιαίων πλακών».